《鍾之日記》長和變招賣產，股價衝高回落

《鍾之日記》７月２８日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中美第三輪貿易談判即將登場，據報兩國料將關稅休戰期再延長３個月。中美關係緩和，港

股高開７０點，盤中升幅擴至２７９點，惟接近上周高位２５７３５點遇見阻力，大市午後維持

逾百點升勢。恒指全日收報２５５６２，收升１７３點或０﹒７％，主板成交近２５０３億元。



＊Ａ股小升０﹒１２％，ＰＣＢ概念爆發＊



市場觀望中美新一輪經貿會談進展，Ａ股市場午後由跌轉升，滬指全天升０﹒１２％，收報

３５９７﹒９４點，深成指揚０﹒４４％，創業板指漲０﹒９６％。兩市成交１﹒７４萬億元人

民幣，較上個交易日減２﹒５％。



從板塊來看，算力硬件股再度爆發，ＰＣＢ概念領漲４﹒４％。資料顯示，ＰＣＢ是電子設

備中不可或缺的組成部分，它為電子元件提供了結構化的支持和連接，實現了電路的功能和性能

，被廣泛應用於消費、通信、計算機、汽車等領域。近年來，隨著ＡＩ算力、高速通信、衛星通

信等的興起，高層板、ＨＤＩ板等高端ＰＣＢ成為行業新增量。Ｐｒｉｓｍａｒｋ報告指出，

２０２４年，全球ＰＣＢ產值達７３６億美元，同比增長５﹒８％。２０２５年，預計全球

ＰＣＢ產值將增長至７８６億美元，產值和出貨量增速分別為６﹒８％和７﹒０％。



＊長和港口交易擬邀內地投資者，盤中創逾五年高＊



長和（００００１）公布，儘管於３月４日之公告中所述，有關涉及和記港口集團之交易，

集團與一財團的獨家磋商期已屆滿，惟集團仍與財團成員持續進行討論，並擬邀請來自中國內地

之主要策略投資者加入成為財團的重要成員。為使交易能夠獲得所有相關監管機構和部門的批准

，財團的成員以及交易架構將需要進行變更（新安排）。集團打算預留充分的時間進行相關討論

，以達成新安排。



長和指出，公司已多次聲明，在未獲得所有相關監管機構和部門批准前，公司將不會進行任

何交易。至於加入財團的內地投資者是誰，《彭博》與《華爾街日報》此前報道稱是央企中國遠

洋海運集團。



今年３月中國「兩會」開幕之際，長和公布，計劃將中港以外、包括兩座巴拿馬港口在內的

海外碼頭資產打包出售給美國貝萊德牽頭的財團，隨後招致官媒抨擊、中國市監總局宣稱的「依

法審查」、及外交部和商務部「審慎行事」的勸誡。



今日中國外交部就長和擬引入內地投資者加入財團的消息作出回應：「我們關注到有關公告

」，並強調中國政府將依法進行監管，堅決維護國家主權、安全、發展利益，維護市場公平、公

正。



長和今日開盤未幾就衝上全日高位５４﹒６元，為２０２０年２月以來盤中新高，其後走勢

反覆，全日收跌０﹒８％，報５３元。



＊高盛上調至「增持」，保險股再攀升＊



中國保險業協會上周末公布，當前普通型人身保險產品預定利率研究值為１﹒９９％，中國

人壽、平安人壽、太保壽險、工銀安盛人壽隨即公告，傳統型人身險產品的預定利率將從

２﹒５％下調至２％，分紅型從２％調整為１﹒７５％，萬能型從１﹒５％調整至１％，同時，

人身險公司需在８月３１日前完成老產品切換。業內表示，在低利率的市場環境下，保險預定利

率適時調整，有助於推動行業建立更可持續的發展模式。



中資保險股近期已漲勢如虹，今日在上述消息以及高盛上調保險投資決策至「增持」的雙重

加持下，股價再上升，友邦（０１２９９）漲近５％，中國平安（０２３１８）升３﹒４９％，

新華保險 （０１３３６）升２﹒８２％，國壽（０２６２８）升１﹒７６％，人保

（０１３３９）升１﹒４７％，財險（０２３２８）升１﹒３５％。



高盛發表報告上調了對中國股市的評級，將未來１２個月ＭＳＣＩ中國指數的目標從８５上

調至９０，這意味著較２６日收盤價還有１１％的上漲空間。這次調整反映出多項利好因素的綜

合作用，包括：中美貿易緊張局勢緩和；中國第二季ＧＤＰ強勁增長；政府推動「反內捲」政策

，改善企業經營環境；港股ＩＰＯ市場回暖；南向資金創紀錄流入，外資對中國股票興趣上升。

在這種情況下，高盛將投資策略轉向聚焦個股，將保險和材料板塊的投資決策上調至「增持」。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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