《Ａ股焦點》ＰＣＢ產值高速增長，滬深概念股走高

《經濟通通訊社２８日專訊》７月２５日，市值逼近千億元的東山精密

（深：００２３８４）發布關於投資建設高端印製電路板項目的公告。公告顯示，東山精密董事

會同意全資子公司香港超毅或其子公司投資建設高端印製電路板項目，以滿足客戶在高速運算服

務器、人工智能等新興場景對高端印製電路板（以下簡稱ＰＣＢ）的中長期需求。該項目投資金

額預計不超過１０億美元。



這一大手筆投資正值ＰＣＢ行業迎來結構性增長拐點期，尤其ＡＩ服務器、高性能計算

（ＨＰＣ）等新興領域對高端ＰＣＢ需求持續釋放，成為產業鏈重要增長驅動力。



根據Ｐｒｉｓｍａｒｋ報告，２０２４年全球ＰＣＢ產值達７３６億美元，同比增長

５﹒８％。２０２５年，預計全球ＰＣＢ產值將增長至７８６億美元，產值和出貨量增速分別為

６﹒８％和７﹒０％。



滬深ＰＣＢ概念股走高，方邦股份（滬：６８８０２０）、興森科技（深：００２４３６）

、駿亞科技（滬：６０３３８６）漲停，勝宏科技（深：３００４７６）升１３﹒３％，方正科

技（滬：６００６０１）升９﹒５％，鵬鼎控股（深：００２９３８）升９﹒２％，世運電路

（滬：６０３９２０）彈８％，惟東山精密微跌０﹒４％。（ｒｙ）

