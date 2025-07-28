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28/07/2025 09:29

【ＡＩ】國產ＡＩ芯片結盟，階躍星辰牽頭，華為、寒武紀等加入

　　《經濟通通訊社２８日專訊》內地「大模型六小虎」之一的階躍星辰在上海聯合多家芯片企
業發起「模芯生態創新聯盟」，試圖以「國芯國模」的組合搶佔中國市場。
　
　　該聯盟的首批成員包括華為昇騰、沐曦、壁仞科技、燧原科技、天數智芯、無問芯穹、寒武
紀（滬：６８８２５６）、摩爾執行緒、矽基流動等，絕大多數都是ＧＰＵ（圖形處理器）和
ＡＩ芯片廠商，將與英偉達直接競爭。（ｌｋ）

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