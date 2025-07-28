【ＡＩ】宇樹科技王興興：ＡＩ寫代碼成功率已變得非常高

《經濟通通訊社２８日專訊》「杭州六小龍」之一宇樹科技（Ｕｎｉｔｒｅｅ）創辦人兼首

席執行官王興興在２０２５世界人工智能大會（ＷＡＩＣ）的論壇上表示，在ＡＩ代碼的應用上

，去年他一直在嘗試用ＡＩ寫代碼，但成功率不高，寫好的代碼中有很多錯誤，但到了今年上半

年，成功率變得非常高，基本上可以達到逾９０％。



＊人形機器人增長快，平均達到５０％至１倍的增長＊



王興興表示，在機器人的發展上，宇樹科技早年主要做高性能機器狗，近年來切入了人形

機器人，因為市場希望有一款通用型機器人脫穎而出，尤其是人形機器人。機器人與通用型ＡＩ

綁定在一起，可以從事工業、家庭服務等各項服務，這是當下全球關注的熱點，但目前仍處於相

對比較早期階段。但是，現在人形機器人行業增長非常快，其個人感覺，今年上半年全中國智能

機器人行業，無論是整機廠商，還是零件廠商，平均達到５０％至１倍的增長。據其觀察，自

２０２４年起，每天至少有一款新的機器人發布，行業落地推動速度、出貨量的節奏均較快。在

他看來，目前中國的生產製造優勢比較明顯，市面上賣的比較多的機器人，絕大部分是中國品牌

。（ｌｋ）

