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AH股新聞

28/07/2025 10:32

【ＡＩ】上海向小馬易行、智行科技等發放智慧網聯汽車運營牌照

　　《經濟通通訊社２８日專訊》７月２６日在第八屆世界人工智慧大會（ＷＡＩＣ）上，上海
新一批智慧網聯汽車示範運營牌照正式發放，小馬易行科技（上海）有限公司、智行科技（上海
）有限公司、賽可智慧科技（上海）有限公司等成為首批獲准企業。
　
　　　華福證券指出，今年上海發放示範運營牌照，意味著公眾可以在服務範圍內打到
Ｒｏｂｏｔａｘｉ，無人駕駛技術正式從實驗室走向生活，開啟了商業化運營的新篇章。同時，
傳統計程車企業將和科技企業攜手合作運營Ｒｏｂｏｔａｘｉ，實現優勢互補。隨著牌照的發放
和運營的開展，將吸引更多的企業和資本投入到智慧網聯汽車領域，進一步促進產業生態的完善
和發展，也將加速無人駕駛技術的普及和應用。
　
　　　論壇上，《上海高級別自動駕駛引領區「模速智行」行動計劃》發布。計劃到２０２７年
，基本建成全球領先的高級別自動駕駛引領區。該計劃錨定「多場景應用、多平臺支撐、多生態
培育」三大方向，明確提出到２０２７年，實現Ｌ４級自動駕駛載客突破６００萬人次、載貨超
過８０萬標準箱，開放道路超５０００公里，覆蓋區域達２０００平方公里。通過資料平台、訓
練基地、關鍵技術、制度政策多維協同，加快打造全球領先的高級別自動駕駛引領區。（ｌｋ）

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