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AH股新聞

28/07/2025 09:30

《Ａ股行情》中美第三輪談判今展開，滬指小幅高開０﹒０２％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中美高級官員今日即將在斯德哥爾摩舉行第三輪貿易談判，有
望延長關稅「休戰」期限，並擴大討論範圍。消息人士稱，在延長期限內，兩國不會相互加徵關
稅。滬深股市今早均輕微高開，滬綜指高開０﹒０２％，報３５９４﹒２３點，深成指高開
０﹒０７％，創業板高開０﹒２７％。盤初醫藥股、傳媒娛樂板塊造好，煤炭股走低。
　
　　中國國務院副總理何立峰和美國財政部長貝森特將帶隊率領各代表團舉行會晤，這也將是他
們不到三個月內的第三次會談。會議議程據報包括討論當前關稅休戰期可以延長多久，與芬太尼
販運相關的美國關稅問題，以及中國從俄羅斯和伊朗購買石油等事宜。分析指出，談判取得任何
突破，都可能為中國國家主席習近平與美國總統特朗普會晤鋪平道路。
　
　　中國官媒《人民日報》評論稱中方帶著誠意到瑞典，但誠意不等於無原則妥協，中方清晰看
到美方單方面挑起經貿摩擦絕非一時之爭，其本質關乎國際經貿秩序的根本規則；中方不僅維護
自身權益，更守護國際公平正義。
　
　　另外，６月份規模以上工業企業利潤同比下降４﹒３％，降幅較５月同比下降９﹒１％明顯
收窄４﹒８個百分點，４月為增長３％。工業企業利潤連續第二個月下降，凸顯「反內捲」的緊
迫性。當局料將加大力度遏制惡意價格競爭。
　
　　人民銀行今日進行４９５８億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有１７０７億元
逆回購到期，即今日淨投放３２５１億元。人行公開市場本周有１６５６３億元逆回購到期。
（ｒｙ）

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