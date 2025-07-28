《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒１７％，保險股逆市衝高

《經濟通通訊社２８日專訊》滬深三大指數早盤升跌不一，滬綜指半日收跌０﹒１７％，報

３５８７﹒６９點，深成指亦跌０﹒１６％，創業板指則升０﹒１％。滬深兩市半日成交額

１１２３１億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交增加１７５億元或１﹒６％。



盤面上看，保險股逆市衝高，新華保險（滬：６０１３３６）升４％，中國太保

（滬：６０１６０１）升３％。保險業協會上周公布，當前普通型人身保險產品預定利率研究值

為１﹒９９％。中國人壽、平安人壽、太保壽險、工銀安盛人壽也隨即公告，傳統型人身險產品

的預定利率將從２﹒５％下調至２﹒０％，分紅型從２％調整為１﹒７５％，萬能型從１﹒５％

調整至１﹒０％，同時，人身險公司需在８月３１日前完成老產品切換。業內人士表示，在低利

率的市場環境下，保險預定利率適時調整，有助於推動行業建立更可持續的發展模式。



此外，ＰＣＢ概念走強，上午漲２﹒２％，勝宏科技（深：３００４７６）再創歷史新高。

市值近千億的東山精密（深：００２３８４）發布大額投資ＰＣＢ項目的公告。這一大手筆投資

正值ＰＣＢ行業迎來結構性增長拐點期，尤其ＡＩ服務器、高性能計算（ＨＰＣ）等新興領域對

高端ＰＣＢ需求持續釋放，成為產業鏈重要增長驅動力。根據Ｐｒｉｓｍａｒｋ報告，２０２５

年預計全球ＰＣＢ產值將增長至７８６億美元，產值和出貨量增速分別為６﹒８％和７﹒０％。



下跌方面，海南自貿區概念繼續調整，煤炭、鋼鐵等資源股亦挫。滬深兩市近２９００隻個

股下調。（ｒｙ）

