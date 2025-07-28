《Ａ股行情》滬綜指午後跌轉升０﹒１％，ＰＣＢ概念續強

《經濟通通訊社２８日專訊》Ａ股市場午後全面翻紅，滬綜指升０﹒１％，報
３５９７﹒４１點，滬深３００指數升０﹒１４％，深成指升０﹒２６％，創業板揚０﹒７４％
。上海Ｂ股軟０﹒４１％，深圳Ｂ股升０﹒９２％。ＰＣＢ概念、保險股延續強勢。（ｒｙ）
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28/07/2025 13:36
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