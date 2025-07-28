《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒１２％，ＰＣＢ概念領漲

《經濟通通訊社２８日專訊》中美新一輪經貿會談今日在瑞典斯德哥爾摩舉行，８月１２日

的關稅休戰期限有望大幅延長。市場觀望談判進展，Ａ股市場午後由跌轉升，滬指全天升

０﹒１２％，收報３５９７﹒９４點，深成指揚０﹒４４％，創業板指漲０﹒９６％。兩市成交

１﹒７４萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量４５０億元或２﹒５％。



從板塊來看，算力硬件股再度爆發，ＰＣＢ概念領漲４﹒４％，芯碁微裝

（滬：６８８６３０）、銅冠銅箔（深：３０１２１７）等升２０％封板。資料顯示，ＰＣＢ是

電子設備中不可或缺的組成部分，它為電子元件提供了結構化的支持和連接，實現了電路的功能

和性能，被廣泛應用於消費、通信、計算機、汽車等領域。近年來，隨著ＡＩ算力、高速通信、

衛星通信等的興起，高層板、ＨＤＩ板等高端ＰＣＢ成為行業新增量。



Ｐｒｉｓｍａｒｋ報告指出，２０２４年，全球ＰＣＢ產值達７３６億美元，同比增長

５﹒８％。２０２５年，預計全球ＰＣＢ產值將增長至７８６億美元，產值和出貨量增速分別為

６﹒８％和７﹒０％。



此外，保險股升幅居前，板塊收漲３﹒２％；６Ｇ概念、醫藥板塊同樣上行。至於煤炭股則

陷入調整，焦煤、焦炭主力合約盤中觸及跌停。



星石投資稱，短期看，市場加速上漲帶來的賺錢效應將有望持續吸引資金入市，交投情緒有

望保持高漲；臨近７月末，中央高層會議推出增量政策的市場預期對股市有支撐。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ４１３５﹒８２ ＋０﹒２１

上證指數 ３５９７﹒９４ ＋０﹒１２ ７６１２﹒６５

深證成指 １１２１７﹒５８ ＋０﹒４４ ９８１０﹒４２

創業板指 ２３６２﹒６０ ＋０﹒９６

科創５０ １０５５﹒１１ ＋０﹒０９

Ｂ股指數 ２６７﹒９６ －０﹒０７ １﹒７９

深證Ｂ指 １３０１﹒０３ ＋１﹒０５ ２﹒１５

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