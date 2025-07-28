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AH股新聞

28/07/2025 10:11

《Ａ股焦點》廣東基孔肯雅熱近五千宗，多家上市公司回應試劑問題

　　《經濟通通訊社２８日專訊》廣東疾控局２７日通報，今年７月２０日０時至７月２６日
２４時，廣東省新增報告２９４０例基孔肯雅熱本地病例，未報告重症和死亡病例。病例分布在
佛山２８８２例，廣州２２例，中山１８例，東莞、珠海、河源各３例，江門、陽江、肇慶各２
例，清遠、深圳、湛江各１例。截至７月２６日２４時，今年廣東省累計報告４８２４例基孔肯
雅熱本地病例，均為輕症，無重症和死亡病例報告。目前，已治愈出院和解除醫學觀察３２２４
例。
　
　　基孔肯雅熱備受各方關注，多家上市公司回應相關問題。其中，達安基因
（深：００２０３０）在互動平台表示，公司可提供基孔肯雅病原學檢測技術整體解決方案，主
要用於科研、海關、疾控等使用場景，目前適用於非臨床檢測，暫無相關獲證試劑。達安基因股
價現升５％，報７﹒４６元人民幣。
　
　　科華生物（深：００２０２２）表示，公司控股子公司西安天隆的相關核酸提取儀可用於提
取基孔熱病毒核酸的自動化提取，並有基孔肯雅熱病毒ＲＮＡ檢測試劑盒（熒光ＰＣＲ法）可以
檢測基孔肯雅熱病毒，但該試劑產品尚未取得國家藥品監督管理局醫療器械註冊證，僅可作為科
研試劑適用於海關、疾控等應用場景的檢測需求。科華生物股價現漲１０％漲停。
　
　　亞輝龍（滬：６８８５７５）稱，公司參股公司深圳市卓潤生物科技有限公司有針對基孔肯
雅熱的快速篩查試劑盒。目前該產品可以作為科研試劑用於疾控系統，但如需在國內醫療機構銷
售，尚需要取得相應的國內醫療器械註冊證書。亞輝龍股價現升２％，報１６元人民幣。
（ｓｌ）
　
　

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