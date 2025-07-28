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AH股新聞

28/07/2025 10:12

《中國房產》全國「地王」上海誕生，樓面價超２０萬元破紀錄

　　《經濟通通訊社２８日專訊》上海第六批次土拍上周五（２５日）隨著一幅「地王」誕生圓
滿收官。徐匯區ＸＨ－０２（ＴＰＬ）單元０５１－１１地塊當日下午以總價１２﹒２５億元（
人民幣．下同）成交，成交樓面價高達２００２５７元╱平方米，成交溢價率２２﹒３８％。中
指研究院指出，這一成交樓面價刷新了上海乃至全國涉宅用地成交樓面價紀錄，超過了靜安寺
Ｃ０５０１０１單元０９５－７地塊的成交樓面價１６２３３８元╱平方米。
　
　　該地塊東至天平路，南至廣元路，西至華山路，北至０５１－１０地塊，土地出讓面積
４７０５﹒４９平方米，容積率僅１﹒３，土地用途為普通商品房。中指研究院上海數據總經理
張文靜指出，地段的稀缺性是該地塊「身價」高企的原因。該地塊位於０５１街坊，是風貌別墅
地塊，享受便利的軌道交通以及豐富的高品質商業，毗鄰徐家匯地鐵站和交通大學地鐵站，與上
海頭部商圈徐家匯商圈的直線距離約４００米。
　
＊競得者為「汽車模具大王」葉華彪之女＊
　
　　該地塊的競得者為上海祺祥旺宇置業有限公司。天眼查顯示，該公司成立於２０２５年１月
１７日，註冊資本為１５５０００萬元，法定代表人為葉舒祺，並由葉舒祺持有１００％的股權

　
　　公開資料顯示，葉舒祺是浙江台州「汽車模具大王」葉華彪之女。葉華彪祖籍浙江省台州市
三門縣，其背後企業為汽車模具與零配件巨頭屹豐汽車科技集團。葉華彪亦是上海市台州商會常
務副會長。
　
　　據官網介紹，屹豐汽車科技集團有限公司成立於２０００年，是世界最大的汽車模具製造商
及中國最大的車架零件製造商，目前在中國有十多個生產基地，分布在上海、南京、煙台等幾大
城市。
　
　　值得一提的是，今年以來，葉舒祺至少新成立了四家涉及地產的公司，分別是上海祺祥旺宇
置業有限公司、上海楹嘉置業有限公司、上海祺祥泓啟置業有限公司和成都祺祥旺宇置業有限公
司，註冊資金分別為１５﹒５億元、１００萬元、１００萬元和５萬元，法人代表均為葉舒祺。
（ｓｌ）

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