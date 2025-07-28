《Ａ股焦點》居然智家瀉７％，實控人汪林朋解除留置後墮樓亡

《經濟通通訊社２８日專訊》居然智家（深：０００７８５）實際控制人、董事長汪林朋據
報墮樓身亡。《中國房地產報》旗下微信公眾號「山海新財經」今日發文指，該報記者從居然智
家內部人士處證實了該消息，「是７月２７日一早離開的，現在還在調查中，但具體細節尚未公
開」。
今年４月１８日，居然智家公告，公司收到公司實際控制人、董事長兼ＣＥＯ汪林朋家屬的
通知，其於近日收到由武漢市江漢區監察委員會簽發的關於汪林朋的《留置通知書》和《立案通
知書》。７月２３日，居然智家宣布汪林朋已解除留置，變更為責令候查措施，並回到工作崗位
正常履職。即是說，汪林朋在解除留置的第５天毅然結束性命，終年５７歲。
居然智家股價現瀉７％，報２﹒９４元人民幣。
＊被留置或因涉借殼上市爭議＊
報道指，雖然汪林朋被留置的具體原因一直沒有披露，但結合行業背景與公開信息，其被調
查或與多重爭議密切相關，其中以多年前借殼上市的相關爭議最為突出。
居然智家原名居然之家，其前身居然裝飾城成立於１９９９年。該公司創始人身亡後，股權
轉至商務部旗下中商集團和華聯商廈，變身國企。供職於華聯商廈的汪林朋被委任居然之家總裁
一職。２００１年，汪林朋主導居之家股份制改革，並斥資４５５﹒８９萬元（人民幣．下同）
成為公司股東之一，持股比例為８﹒９９％。２０１５年，汪林朋通過其親屬控制的中天基業，
將原本分散的股權收歸囊中，進而成為居然之家的實際控制人。２０１９年，在汪林朋的推動下
，居然之家借殼武漢中商順利登陸Ａ股。彼時，武漢中商的市值僅１５億元，交易作價則為
３５６﹒５億元。這一交易一度被業內稱為「中國商業史上最離奇的蛇吞象」。
＊汪林朋控股超六成，被質疑國企股份稀釋過快＊
交易完成後，武漢中商國有股東持股比例從４３％驟降至１﹒７％，而汪林朋通過北京居然
之家投資控股集團有限公司（下稱「居然控股」）、霍爾果斯慧鑫達建材有限公司分別持股
４２﹒６８％、１２﹒７％，汪林朋直接間接合計持有公司６１﹒９３％的股權，公司實控人由
武漢市國資委變更為汪林朋。這一變化也被不少人質疑國企股份稀釋過快，有國有資產流失的嫌
疑。
２０２３年６月，汪林朋及其一致行動人所持限售股解禁。同年７月，居然控股通過４次大
宗交易方式減持公司股份，合計減持比例為１﹒９９％。當年１１月，居然控股又以２２﹒３２
億元的對價，向金隅集團（滬：６０１９９２）轉讓了１０％的居然之家股份。二級市場減持加
上協議轉讓，居然控股合計套現約２６﹒７億元。汪林朋持有居然控股９４﹒０２％的股權。這
意味著，這些套現而來的資金，絕大部分權益歸屬汪林朋。（ｓｌ）
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