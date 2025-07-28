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AH股新聞

28/07/2025 14:08

《中國要聞》稅務總局：年收入居前１０％群體繳納個稅佔比約九成

　　《經濟通通訊社２８日專訊》國家稅務總局副局長蔡自力今日在國新辦舉行的「高質量完成
『十四五』規劃」系列主題新聞發布會上表示，從２０２１－２０２４年度個稅申報數據看，年
收入居前１０％的群體，繳納的個稅佔比約九成；綜合所得年收入１２萬元（人民幣．下同）以
下的個人，匯算後基本無需繳稅。由此反映出「高收入者多繳稅、中低收入者少繳稅或者不繳稅
」的個稅調節收入分配作用的效應持續顯現。
　
＊「十四五」稅收收入將超８５萬億＊
　
　　另外，國家稅務總局局長胡靜林在會上提到，「十四五」以來，中國經濟平穩增長，稅務部
門累計徵收的稅費收入預計將超１５５萬億元，佔全口徑財政收入的比重已達８０％左右。其中
，稅收收入將超過８５萬億元，比「十三五」時期稅收總額增加１３萬億元；社會保險費和土地
出讓金等收入將超過７０萬億元，經濟社會發展和民生改善的財力基礎不斷夯實。
　
　　他又提到，從稅務登記數據看，截至今年６月底，全國涉稅經營主體已突破１億戶，比
２０２０年底淨增加３０００萬戶，顯示出中國市場活力足、韌性強。
　
　　此外，他指出，「十四五」以來，稅務部門共依法查處違法納稅人６﹒２１萬戶，挽回各類
稅款損失５７１０億元人民幣，持續曝光各類典型涉稅案件超１５００起，全社會稅法觀念和維
護法治公平的意識明顯增強。（ｓｌ）

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