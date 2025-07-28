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AH股新聞

28/07/2025 15:23

【ＡＩ】全球首家機器人６Ｓ店深圳開業，樂聚、宇樹等機器人表演

　　《經濟通通訊社２８日專訊》全球首家機器人６Ｓ店今日在深圳市龍崗區阪田街道的機器人
劇場開業，樂聚機器人、數字華夏、眾擎、雲深處、逐際動力、靈鍶智能、宇樹機器人這７家國
內頭部企業派出機器人參與開業巡演，展示多元場景應用實力。打破傳統機器人零售單一模式，
機器人６Ｓ店將機器人銷售（Ｓａｌｅ）、機器人零配件（Ｓｐａｒｅｐａｒｔ）、機器人售後
服務（Ｓｅｒｖｉｃｅ）、機器人信息反饋（Ｓｕｒｖｅｙ）、機器人租賃（ｌｅａｓｅ）、機
器人個性化定制（Ｃｕｓｔｏｍｉｚｅｄ）六大功能整合於一店，實現供需兩端高效對接。
　
　　機器人６Ｓ店位於龍崗區阪田星河ＷＯＲＬＤ片區，該區正試點打造全國首個集機器人劇場
、實驗場、園區於一體的具身智能機器人示範街區，而該示範街區目標是成為全國首個集中式機
器人消費場景，涵蓋機器人餐飲、無人機配送、智能導購、無人零售等多種業態，旨在驗證技術
經濟性與市場需求的契合度。
　
　　龍崗區人工智能（機器人）署署長趙冰冰介紹，機器人６Ｓ店內匯聚了上百款機器人，幾乎
涵蓋了國內主流機器人廠商的產品，「我們希望加速機器人走入尋常百姓家」。（ｓｌ）

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