《中國要聞》廣東造紙業協會發反內捲倡議：堅決杜絕低於成本傾銷

《經濟通通訊社２８日專訊》內地造紙行業「以價換量」供過於求情況近年日益加劇，紙價

長期處於低位，企業盈利承壓。廣東省造紙行業協會今日發布《關於推動廣東省造紙行業「反內

捲」促進行業高質量發展的倡議書》，是內地造紙行業發出的第一封「反內捲」倡議書。



《倡議書》表示，堅決抵制低價無序競爭，維護市場公平秩序。堅決杜絕低於成本的傾銷行

為，抵制通過不正當手段套取補貼或搶佔市場。鼓勵企業根據真實成本、合理利潤、服務標準及

市場供需關係，自主、透明定價，保障行業整體價值空間。



＊轉向「拼質量、拼服務、拼創新」，加快替換老舊設備＊



《倡議書》倡議，將競爭重心從「拼價格」轉向「拼質量、拼服務、拼創新」，通過工藝改

進、管理優化持續提升產品性能和穩定性，開發高附加值產品。積極參與標準建設工作，通過高

標準引領行業高質量發展，減少低水平同質化競爭。審慎評估市場容量，避免盲目擴張新增同質

化、低端化產能，將資源更多投向技術改造與升級，加快替換高能耗、低效率的老舊設備，採用

自動化、數字化生產技術提升效率，積極申報「兩新」政策技改資金補貼，合理利用國家補貼對

現有生產線實施技術改造。



《倡議書》並提出，倡導企業誠信經營，共同抵制破壞行業生態的惡性競爭行為，維護健康

的上下游合作關係，倡導公平交易，如合理縮短帳期、杜絕惡意拖欠貨款、反對壓價等行為，保

障產業鏈各環節合理利益。（ｓｌ）

