中國外交部回應長和擬引入內地策略投資者，重申依法監管

《經濟通通訊社２８日專訊》長和集團今日表示，擬邀請來自中國內地之主要策略投資者加
入成為財團的重要成員，共同協商出售其位於巴拿馬運河的港口業務。中國外交部發言人郭嘉昆
今日在例行記者會上被問及此事時回應稱，「我們關注到有關公告」，並強調中國政府將依法進
行監管，堅決維護國家主權、安全、發展利益，維護市場公平、公正。（ｓｌ）
【你點睇？】議員張宇人認為若飲食業更早輸入外勞，本港應可避免倒閉潮，你是否認同？ ► 立即投票
28/07/2025 16:09
《經濟通通訊社２８日專訊》長和集團今日表示，擬邀請來自中國內地之主要策略投資者加
入成為財團的重要成員，共同協商出售其位於巴拿馬運河的港口業務。中國外交部發言人郭嘉昆
今日在例行記者會上被問及此事時回應稱，「我們關注到有關公告」，並強調中國政府將依法進
行監管，堅決維護國家主權、安全、發展利益，維護市場公平、公正。（ｓｌ）
【你點睇？】議員張宇人認為若飲食業更早輸入外勞，本港應可避免倒閉潮，你是否認同？ ► 立即投票
上一篇新聞︰28/07/2025 16:36 寧德時代旗下底盤公司時代智能啟動２０億元首輪融資
下一篇新聞︰28/07/2025 16:02 【關稅戰】外交部闡明中美會談立場：反對犧牲利益為代價達成交易
28/07/2025 17:05 《神州經脈》長和賣港口擬引入內地投資者，上海大派６億元算力券
28/07/2025 17:00 《鍾之日記》長和變招賣產，股價衝高回落
新聞
股票
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
多櫃台N