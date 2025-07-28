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28/07/2025 16:09

中國外交部回應長和擬引入內地策略投資者，重申依法監管

　　《經濟通通訊社２８日專訊》長和集團今日表示，擬邀請來自中國內地之主要策略投資者加
入成為財團的重要成員，共同協商出售其位於巴拿馬運河的港口業務。中國外交部發言人郭嘉昆
今日在例行記者會上被問及此事時回應稱，「我們關注到有關公告」，並強調中國政府將依法進
行監管，堅決維護國家主權、安全、發展利益，維護市場公平、公正。（ｓｌ）

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