恒瑞醫藥（１２７６）４００１萬元人民幣增持盛迪醫藥逾１％股權

《經濟通通訊社２８日專訊》恒瑞醫藥（０１２７６）（滬：６００２７６）公布，擬以現

金約４００１﹒４４萬元（人民幣．下同）收購成都盛迪醫藥１﹒４５８７％股權，持股由

９５﹒９２７９％升至９７﹒３８６６％，合併報表範圍不會因股權收購而發生變化。



該集團指，收購以優化控股子公司股權結構，而成都盛迪醫藥從事藥品生產，今年首４個月

純利８５７６萬元，收入３﹒６億元。（ｗｈ）

