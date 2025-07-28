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AH股新聞

28/07/2025 08:38

恒瑞醫藥（１２７６）４００１萬元人民幣增持盛迪醫藥逾１％股權

　　《經濟通通訊社２８日專訊》恒瑞醫藥（０１２７６）（滬：６００２７６）公布，擬以現
金約４００１﹒４４萬元（人民幣．下同）收購成都盛迪醫藥１﹒４５８７％股權，持股由
９５﹒９２７９％升至９７﹒３８６６％，合併報表範圍不會因股權收購而發生變化。
　
　　該集團指，收購以優化控股子公司股權結構，而成都盛迪醫藥從事藥品生產，今年首４個月
純利８５７６萬元，收入３﹒６億元。（ｗｈ）

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