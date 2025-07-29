中興通訊（７６３）擬發ＣＢ籌近３６億人幣，最多換發１５％Ｈ股

《經濟通通訊社２９日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）公布，擬發行

本金總額約３５﹒８４億元人民幣的零息美元結算於２０３０年到期的Ｈ股可轉換債券，初始轉

股價為每股３０﹒２５港元，較公司上日收市價２６﹒１元溢價約１５﹒９％。



該批可換股債初步預計轉換為約１﹒２９７億股Ｈ股，若悉數轉換，佔擴大後Ｈ股及總股本

分別約１４﹒６５％及２﹒６４％。所得資金淨額約為４﹒９４３億美元（折合約３５﹒４３億

元人民幣），擬用作加強公司算力產品研發投入。



可換股債發行價為本金之１００％，不設利息，到期日為２０３０年８月５日，屆時將以等

值美元金額償還本金。債券持有人可自發行日起第４１日起至到期前七個工作日，自主行使轉換

權。轉換股份將按固定匯率人民幣０﹒９１３３兌每港元計算，並將申請於香港聯交所主板上市

。



根據協議條款，若出現控制權變動，債券持有人將獲調低轉股價之權利。公司另設有

２０２８年８月５日的投資人選擇性贖回權，亦可因相關稅項負擔或市況等理由贖回全部未轉換

債券。中信証券及中信建投國際為是次交易的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理

人。據悉，經辦人將向不少於六名獨立專業投資者發售債券，並將配合同步Ｄｅｌｔａ配售操作

，對沖認購風險。



董事會表示，是次發債有助優化資本結構、拓寬融資渠道及改善流動性，並強調條款屬公平

合理，符合公司及股東整體利益。（ｅｈ）



