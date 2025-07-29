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AH股新聞

29/07/2025 08:07

中興通訊（７６３）擬發ＣＢ籌近３６億人幣，最多換發１５％Ｈ股

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）公布，擬發行
本金總額約３５﹒８４億元人民幣的零息美元結算於２０３０年到期的Ｈ股可轉換債券，初始轉
股價為每股３０﹒２５港元，較公司上日收市價２６﹒１元溢價約１５﹒９％。
　
　　該批可換股債初步預計轉換為約１﹒２９７億股Ｈ股，若悉數轉換，佔擴大後Ｈ股及總股本
分別約１４﹒６５％及２﹒６４％。所得資金淨額約為４﹒９４３億美元（折合約３５﹒４３億
元人民幣），擬用作加強公司算力產品研發投入。
　
　　可換股債發行價為本金之１００％，不設利息，到期日為２０３０年８月５日，屆時將以等
值美元金額償還本金。債券持有人可自發行日起第４１日起至到期前七個工作日，自主行使轉換
權。轉換股份將按固定匯率人民幣０﹒９１３３兌每港元計算，並將申請於香港聯交所主板上市

　
　　根據協議條款，若出現控制權變動，債券持有人將獲調低轉股價之權利。公司另設有
２０２８年８月５日的投資人選擇性贖回權，亦可因相關稅項負擔或市況等理由贖回全部未轉換
債券。中信証券及中信建投國際為是次交易的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理
人。據悉，經辦人將向不少於六名獨立專業投資者發售債券，並將配合同步Ｄｅｌｔａ配售操作
，對沖認購風險。
　
　　董事會表示，是次發債有助優化資本結構、拓寬融資渠道及改善流動性，並強調條款屬公平
合理，符合公司及股東整體利益。（ｅｈ）
　

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