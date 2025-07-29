《駐京專電》北京強降雨已致３０死，習近平對防汛救災工作作指示

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》北京連續數日遭遇強降雨，連續極端強降

雨已造成重大災害，北京市因災死亡３０人，其中密雲２８人、延慶２人，國家主席習近平對防

汛救災工作作出指示。



本輪強降雨以來，截至２８日２４時，北京市平均降水量１６５﹒９毫米，最大降水量在密

雲郎房峪和朱家峪，達到５４３﹒４毫米；最大降水強度出現在懷柔東峪，２６日２２時－２６

日２３時降水９５﹒３毫米。連續極端強降雨造成重大災害。受災地區道路損毀３１處，涉及興

陽線、西火路等１６條線路仍未修通；１３６個村電力中斷，通信設施共損毀光纜６２條、基站

退服１８２５個。



目前，北京市累計轉移８萬多人，轉移人員數量最多的三個區為密雲、懷柔和房山。密雲區

１９個鄉鎮轉移１﹒６９萬人，懷柔區１５個鄉鎮轉移１﹒０５萬人，房山區２１個鄉鎮轉移

９９０４人。



＊習近平：果斷轉移安置受威脅群眾，最大限度減少人員傷亡＊



習近平指出，近日華東、華北、東北等地持續遭遇強降雨，引發洪澇和地質災害，造成北京

、河北、吉林、山東等地重大人員傷亡和財產損失。要扎實做好防汛搶險救災各項工作，全力搜

救失聯被困人員，果斷轉移安置受威脅群眾，最大限度減少人員傷亡。



習近平強調，當前正處在「七下八上」防汛關鍵期，各地區和有關部門要樹牢底線思維、極

限思維，全面壓實政治責任，落實落細各項防汛措施，盯緊守牢薄弱環節和重點部位，科學調配

救援力量和救災物資，確保發生突發緊急情況後第一時間響應、第一時間處置，全力保障人民生

命財產安全。



＊李強：全力搜救失聯人員，妥善安置受災群眾＊



國務院總理李強作出批示指出，北京市密雲區暴雨洪澇災害造成重大人員傷亡，要全力搜救

失聯人員，妥善安置受災群眾，盡最大努力減少傷亡。近期華北部分地區連降暴雨，國家防總要

指導相關地方進一步強化暴雨洪澇災害防範應對，做好極端天氣監測預警，加強江河、水庫堤壩

巡護查險和城市內澇隱患排查，及時轉移涉險群眾，切實保障人民群眾生命財產安全。



＊北京、天津、河北升級啟動防汛三級應急響應＊



國家防總於７月２８日２１時針對北京、天津、河北升級啟動防汛三級應急響應，國家防總

辦公室派出三個工作組已分別趕赴三省市一線協助指導防汛救災工作。



國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部會同國家糧食和物資儲備局在前期已向災區調

撥中央救災物資基礎上，增加調撥折疊床、毛巾被、毛毯、應急照明燈等４﹒３萬件中央救災物

資，會同中國紅十字會總會援助２０００套家庭應急箱，並通過應急物資政社協同保障機制，會

同阿里集團、壹基金、愛德基金會、字節跳動基金會、韓紅基金會等，向災區援助應急食品、飲

用水、婦嬰用品、衛生包等生活物資，支持當地進一步做好受災群眾緊急轉移安置和救災救助工

作。

