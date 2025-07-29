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AH股新聞

29/07/2025 09:23

《駐京專電》工信部：推動制定金融支持新型工業化指導意見

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》工信部在京召開座談會，推動制定金融支
持新型工業化的指導意見，擴大實施「科技產業金融一體化」專項。
　
＊加快人工智能終端、無人機等技術開發和應用推廣＊
　
　　會議提出，落實擴大內需戰略，全力鞏固工業經濟基本盤。實施新一輪十大重點行業穩增長
行動，充分發揮工業大省引領作用。制定增強消費品供需適配性助力擴大消費行動方案，加快人
工智能終端、超高清視頻、智能穿戴、無人機等技術開發和應用推廣。加快加力推進清理拖欠企
業賬款行動，建立健全涉企收費長效監管機制，推動惠企紓困政策落地落細。
　
＊完善人形機器人、物聯網等產業發展政策＊
　
　　更大力度推動科技創新和產業創新融合發展，提升產業核心競爭力。抓好國家科技重大專項
和國家重點研發計劃重點專項實施，加強科技創新平台建設，加強科技型企業孵化器培育。啟動
促進工業新興產業發展培育壯大新動能行動，完善人形機器人、物聯網、高端儀器儀表等產業發
展政策。完善服務型制造創新發展政策措施，提升工業設計發展水平，大力發展工業文化，促進
文化與產業深度融合。優化國防科技工業布局。推動國家高新區高質量發展，推進哈長沈大產業
科技創新走廊建設。

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