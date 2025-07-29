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AH股新聞

29/07/2025 09:23

《駐京專電》發改委安排２億中央預算支持北京洪澇災後應急恢復

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》國家發改委發布，近日，北京市密雲、懷
柔等地持續降雨引發嚴重洪澇災害，造成重大人員傷亡和財產損失。７月２８日晚，國家防災減
災救災委員會啟動國家四級救災應急響應。發改委緊急安排中央預算內投資２億元人民幣，支持
北京市做好洪澇災害災後應急恢復，重點用於密雲、懷柔等災區受損交通、水利、醫療等基礎設
施和公共服務設施災後應急恢復建設，推動盡快恢復正常生產生活秩序。
　
　　近日華北連續極端強降雨已造成重大災害，北京市因災死亡３０人，其中密雲２８人、延慶
２人，國家主席習近平對防汛救災工作作出指示。習近平指出，要扎實做好防汛搶險救災各項工
作。
　
＊財政部、應急管理部緊急預撥３﹒５億元中央自然災害救災資金＊
　
　　財政部、應急管理部緊急預撥３﹒５億元人民幣中央自然災害救災資金，重點支持北京、天
津、河北、山西、內蒙古、吉林、山東、廣東、陝西９省（區、市）開展災害應急搶險救援和受
災群眾救助工作，統籌做好搜救轉移安置受災人員、排危除險等應急處置、次生災害隱患排查、
倒損民房修復等，最大限度減少人員傷亡，努力減少災害損失，全力保障人民生命財產安全。

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