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AH股新聞

29/07/2025 09:55

《駐京專電》市監總局：破除地方保護，治理企業劣質低價競爭

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》市場監管發展規劃座談會２７日至２８日
在京召開。市監總局黨組書記、局長羅文出席會議並講話。會議要求著力破除地方保護和市場分
割，依法依規治理企業劣質低價競爭。
　
　　會議要求，準確把握「十五五」時期市場監管高質量發展的重大任務。一是要促進做強國內
大市場，加快完善市場監管基礎制度，著力破除地方保護和市場分割，依法依規治理企業劣質低
價競爭。
　
　　二是要務實推進質量強國建設，深入開展質量強企，深化實施質量強鏈，扎實推進質量強縣
，構建高水平質量基礎設施。
　
　　三是要深化國家標準化發展和改革，健全國家標準體系，深化地方標準管理制度改革，提高
標準供給水平。
　
　　四是要提升法治、信用、智慧監管水平，穩步推進法治監管建設，促進信用監管提質增效，
加快智慧監管建設步伐。
　
　　五是要增強食品、藥品、工業產品、特種設備安全監管能力，強化食品安全全鏈條監管，提
升藥品安全監管能力，提高工業產品質量安全水平，提升特種設備安全監管質效。
　
　　六是要優化平台經濟常態化監管，加快完善監管制度規則，健全常態化監管責任體系，強化
線上線下一體化監管。

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