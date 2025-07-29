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AH股新聞

29/07/2025 14:46

《中國要聞》中國長安汽車集團領導班子確定，朱華榮任董事長

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》國務院國資委網站中央企業名錄更新，中
國長安汽車集團有限公司入列排序第７３位，這也是由國務院國資委直接管理的第１００家央企
。中國長安汽車集團領導班子確定，朱華榮出任中國長安汽車集團有限公司黨委書記、董事長。
　
　　朱華榮於１９６５年出生，今年６０歲。１９８６年進入長安汽車系統工作，２０２０年６
月接任重慶長安汽車股份有限公司董事長兼總裁，同年１０月專任董事長兼黨委書記。現任中國
長安汽車集團有限公司黨委書記、董事長、法定代表人，重慶長安汽車股份有限公司黨委書記、
董事長，長安福特汽車有限公司董事長，阿維塔科技董事長，華為引望副董事長。
　
　　此外，趙非任中國長安汽車集團有限公司黨委副書記、董事，提名為中國長安汽車集團有限
公司總經理人選；譚本宏任中國長安汽車集團有限公司黨委副書記、董事；賈立山、鄧威、鄧躍
明任中國長安汽車集團有限公司黨委常委，提名為中國長安汽車集團有限公司副總經理人選；王
錕任中國長安汽車集團有限公司黨委常委，提名為中國長安汽車集團有限公司總會計師人選；蒲
星川任中國長安汽車集團有限公司黨委常委，提名為中國長安汽車集團有限公司副總經理人選。

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