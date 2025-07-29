《中國要聞》中國長安汽車集團領導班子確定，朱華榮任董事長

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》國務院國資委網站中央企業名錄更新，中

國長安汽車集團有限公司入列排序第７３位，這也是由國務院國資委直接管理的第１００家央企

。中國長安汽車集團領導班子確定，朱華榮出任中國長安汽車集團有限公司黨委書記、董事長。



朱華榮於１９６５年出生，今年６０歲。１９８６年進入長安汽車系統工作，２０２０年６

月接任重慶長安汽車股份有限公司董事長兼總裁，同年１０月專任董事長兼黨委書記。現任中國

長安汽車集團有限公司黨委書記、董事長、法定代表人，重慶長安汽車股份有限公司黨委書記、

董事長，長安福特汽車有限公司董事長，阿維塔科技董事長，華為引望副董事長。



此外，趙非任中國長安汽車集團有限公司黨委副書記、董事，提名為中國長安汽車集團有限

公司總經理人選；譚本宏任中國長安汽車集團有限公司黨委副書記、董事；賈立山、鄧威、鄧躍

明任中國長安汽車集團有限公司黨委常委，提名為中國長安汽車集團有限公司副總經理人選；王

錕任中國長安汽車集團有限公司黨委常委，提名為中國長安汽車集團有限公司總會計師人選；蒲

星川任中國長安汽車集團有限公司黨委常委，提名為中國長安汽車集團有限公司副總經理人選。

