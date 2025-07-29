《神州頭條》報章頭版摘要：國家育兒補貼方案公布每年３６００元

《經濟通通訊２９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平對防汛救災工作作出重要指示

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中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平對防汛救災工作作出重要指示。習近平指出，

近日華東、華北、東北等地持續遭遇強降雨，引發洪澇和地質災害，造成北京、河北、吉林、山

東等地重大人員傷亡和財產損失。要扎實做好防汛搶險救災各項工作，全力搜救失聯被困人員，

果斷轉移安置受威脅群眾，最大限度減少人員傷亡。



全國累計新增減稅降費預計達１０﹒５萬億元

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國家稅務總局局長胡靜林７月２８日在國新辦舉行的新聞發布會上表示，「十四五」時期，國家

出台了一系列減稅降費政策，全國累計新增減稅降費預計達到１０﹒５萬億元，辦理出口退稅預

計超過９萬億元，有力促進了經濟社會向好、向新。



工信部：推動制定金融支持新型工業化指導意見

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工業和信息化部７月２８日消息，當日在京召開的２０２５年全國工業和信息化主管部門負責同

志座談會提出，推動制定金融支持新型工業化的指導意見，擴大實施「科技產業金融一體化」專

項。會議表示，做好下半年工作，要突出「強筋壯骨」、價值創造、安全保障、行業治理。





《上海證券報》



習近平對防汛救災工作作出重要指示

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中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平對防汛救災工作作出重要指示。



中國「十四五」期間新增減稅降費預計超１０萬億元

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國家稅務總局局長胡靜林７月２８日在國新辦舉行的「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新

聞發布會上介紹，「十四五」期間，中國累計新增減稅降費預計超過１０萬億元。胡靜林還表示

，「十四五」時期，中國經濟平穩增長，稅務部門累計征收的稅費收入預計將超過１５５萬億元

，占全口徑財政收入的８０％左右。



深化資產、資金兩端改革，增強資本市場吸引力

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近年來，深化資產端、資金端改革成為提升資本市場吸引力和生命力的關鍵所在，助力其實現服

務實體經濟、促進科技創新的使命。中國證監會日前召開的２０２５年年中工作會議提出「從資

產端、資金端進一步固本培元」，並部署下一階段的相關工作。





《證券時報》



國家育兒補貼方案公布，３周歲前每娃每年３６００元

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７月２８日，國家育兒補貼制度實施方案公布，從２０２５年１月１日起，無論一孩、二孩、三

孩，每年均可領取３６００元補貼，直至年滿３周歲。方案明確，育兒補貼由嬰幼兒的父母一方

或其他監護人按規定向嬰幼兒戶籍所在地申領，主要通過育兒補貼信息管理系統線上申請，也可

線下申請，各省份結合實際確定具體發放時間。２０２５年１月１日前出生、不滿３周歲的嬰幼

兒，也可享受政策，仍可按月數折算領取相應補貼。



上海進一步擴大ＡＩ應用支持優質企業發展風投基金

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上海市經濟和信息化委員會７月２８日發布《上海市進一步擴大人工智能應用的若干措施》。《

若干措施》明確，完善產業投融資體系。發揮國家人工智能產業投資基金、市級人工智能先導產

業母基金等引導作用，聯合區級投資基金、社會資本等投早、投小、投長期。支持優質企業發展

風險投資基金。



全球首家機器人６Ｓ店開業，「賣設備」躍向「賣能力」

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７月２８日，全球首家機器人６Ｓ店在深圳市龍崗區開業。證券時報記者現場探訪了解到，許多

企業代表和深圳市民來到門店參觀並與機器人互動。相比於傳統的４Ｓ店，６Ｓ店增加了租賃、

個性化訂制兩大能力。有業內人士向記者表示，深圳正以對６Ｓ店模式的探索，驅動整個機器人

產業實現從「賣設備」走向「賣能力」的維度升級，推動機器人「躍向市場」。（ｅｗ）

