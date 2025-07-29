《神州經脈》ＦＤＩ降幅擴，新央企長安汽車集團成立，股升匯跌

《神州經脈》滬深股市今日（２９日）先跌後回，滬綜指全日收升０﹒３３％，報

３６０９﹒７１點，重返三千六，深成指升０﹒６４％，創業板漲１﹒８６％。滬深兩市全天成

交量１﹒８萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增量６０９億元或３﹒５％。通信設備、鋼

鐵及醫藥股領漲大市，雞豬農牧股及金融板塊下調。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１７６５，較上個交易日４時３０分收盤

價跌３６點子，三連跌，創７月２１日以來逾一周新低，全日在７﹒１７４２至７﹒１７９４之

間波動。今日人民幣兌一美元中間價今報７﹒１５１１，較上個交易日跌４４點子，三連跌，創

７月２１日以來逾一周新低，較市場預測偏強３８０點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中美兩國高級經濟官員周一（２８日）在瑞典斯德哥爾摩舉行了五個多小時的會談，預計

會談將在周二（２９日）繼續。市場關世界兩大經濟體之間的關稅休戰期是否延長，美國總統特

朗普表示，他並不尋求與中國國家主席習近平舉行峰會，但補充說他可能會應習近平的邀請訪問

中國。



２﹒ 中國長安汽車集團有限公司２７日成立，註冊資本２００億元，法定代表人為朱華榮，登

記地位於重慶市。經營範圍包括汽車銷售、新能源汽車整車銷售、汽車零部件研發等。國務院國

資委網站中央企業名錄更新，中國長安汽車集團有限公司入列排序第７３位，這也是由國資委直

接管理的第１００家央企。中國長安汽車集團領導班子確定，朱華榮出任中國長安汽車集團有限

公司黨委書記、董事長。



３﹒ 中國商務部公布，２０２５年１－６月，全國實際使用外資金額（ＦＤＩ）４２３２﹒３

億元，同比下降１５﹒２％，降幅較１－５月的１３﹒２％擴大；全國新設立外商投資企業

３００１４家，同比增長１１﹒７％。從行業看，製造業實際使用外資１０９０﹒６億元，服務

業實際使用外資３０５８﹒７億元。高技術產業實際使用外資１２７８﹒７億元。從來源地看，

東盟地區實際對華投資增長８﹒８％，瑞士、日本、英國、德國、韓國實際對華投資分別增長

６８﹒６％、５９﹒１％、３７﹒６％、６﹒３％、２﹒７％。



４﹒ 據《路透》報道，索尼互動娛樂（Ｓｏｎｙ Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ）在美國加州聯邦

法院起訴騰訊侵權，指其即將推出的《荒野起源》（Ｌｉｇｈｔ ｏｆ Ｍｏｔｉｒａｍ）抄襲

索尼廣受歡迎的《地平線（Ｈｏｒｉｚｏｎ）》系列冒險視頻遊戲。索尼在訴狀中表示，該公司

拒絕了騰訊合作開發《地平線》系列新遊戲的提議，騰訊隨後發布了《荒野起源》。索尼稱，《

荒野起源》的玩法、故事主題和藝術元素與《地平線》完全相同，還有許多其他相似之處。



５﹒ 人民銀行發布２０２５年第二季度城鎮儲戶問卷調查報告顯示，本季收入感受指數為

４５％，比上季下降１﹒２百分點。其中，１０﹒２％的居民認為收入「增加」，６９﹒７％認

為收入「基本不變」，２０﹒１％認為收入「減少」。收入信心指數為４５﹒０％，比上季下降

０﹒６個百分點。本季就業感受指數為２８﹒５％，比上季下降１﹒８個百分點。其中，

６﹒４％的居民認為「形勢較好，就業容易」，３９﹒９％認為「一般」，５３﹒７％認為「形

勢嚴峻，就業難」或「看不準」。就業預期指數為４１﹒７％，比上季下降１﹒２個百分點。



６﹒ 蘋果中國官網宣布大連百年城Ａｐｐｌｅ Ｓｔｏｒｅ將於８月９日停業，是內地首家關

停的蘋果直營店。消息引發關注。蘋果在回應內媒查詢的一份聲明中表示，「鑑於大連百年城購

物中心內多家零售商的離開，我們決定於８月９日關閉那裏的零售店」。該店於２０１５年１０

月２４日開業，是大連市首家、遼寧省第二家蘋果官方直營店。



７﹒ 廣州市統計局公布，根據廣東省地區生產總值統一核算結果，２０２５年上半年，廣州市

地區生產總值１５０８０﹒９９億元，按不變價格計算，同比增長３﹒８％。其中，二季度

ＧＤＰ增速比一季度提升０﹒８個百分點。上半年，全市規模以上工業增加值同比增長０﹒７％

；同期全市實現社會消費品零售總額５６１１﹒２２億元，同比增長５﹒９％，比一季度提升

２﹒４個百分點。上半年，全市完成固定資產投資同比增長０﹒８％。其中，房地產開發投資加

快恢復，增長４﹒１％。



８﹒ 內地多地近日持續暴雨，其中北京極端強降雨已造成重大災害，截至７月２８日２４時，

北京市因災死亡３０人，其中密雲２８人、延慶２人。發改委緊急安排中央預算內投資２億元，

支持北京市做好洪澇災害災後應急恢復。財政部、應急管理部緊急預撥３﹒５億元中央自然災害

救災資金，重點支持北京、天津、河北、山西、內蒙古、吉林、山東、廣東、陝西９省（區、市

）開展災害應急搶險救援和受災群眾救助工作。（ｓｌ）

