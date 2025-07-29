《鍾之日記》國家級催生，育兒股炒起

《鍾之日記》７月２９日，香港天氣：大雨。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



中美談判進入第二日，隔晚美股個別發展，標指納指再創新高，反映中概股表現的金龍指數

則收低。港股今早低開過百點，盤中跌幅曾擴至３０９點，午後Ａ股回勇，大市跌幅漸收窄。恒

生指數全日收報２５５２４，跌３７點或０﹒１％，主板成交逾２６７０億元。



＊滬指先跌後回，重返三千六＊



中美兩國高級經濟官員周一（２８日）在瑞典斯德哥爾摩舉行了五個多小時的會談，預計會

談將在周二（２９日）繼續。市場關世界兩大經濟體之間的關稅休戰期是否延長，美國總統特朗

普表示，他並不尋求與中國國家主席習近平舉行峰會，但補充說他可能會應習近平的邀請訪問中

國。



滬深股市先跌後回，滬綜指全日收升０﹒３３％，報３６０９﹒７１點，重返三千六，深成

指升０﹒６４％，創業板漲１﹒８６％。滬深兩市全天成交量１﹒８萬億元（人民幣．下同），

較上個交易日增量６０９億元或３﹒５％。通信設備、鋼鐵及醫藥股領漲大市，雞豬農牧股及金

融板塊下調。



野村報告中指，中美高級貿易官員本周舉行新一輪貿易談判之時，中國也在加大力度解決低

價競爭問題，並擴展到更多行業。上周，原材料期貨價格持續飆升，促使各大商品交易所實施更

嚴格的規則以遏制投機行為。但野村預計短期內這些發展態勢不會急劇逆轉。７月政治局會議可

能進一步揭示政府推動反內捲行動的意圖以及該行動可能持續的時間。儘管從長遠來看，這項行

動可能有助於經濟實現再平衡，但預計將對近期增長產生負面影響。



＊國家級育兒補貼出台，中國育兒網絡爆升＊



中國政府為應對人口出生率下降、減輕家庭育兒負擔，７月２８日終於公布國家育兒補貼制

度實施方案，從２０２５年１月１日起，無論一孩、二孩、三孩，每年均可領取３６００元人民

幣補貼，直至年滿３歲。２０２５年１月１日前出生、不滿３歲的嬰幼兒，也可享有政策，仍可

按月數折算領取相應補助。



《新華社》引述國家衛健委有關負責人表示，這是一項全國性的重要民生政策，預計每年惠

及２０００多萬個嬰幼兒家庭。



市場認為，這項制度的實施不僅是人口政策的轉向，更是對多個產業的深度刺激。例如：三

孩家庭比例提升下，對大戶型住宅需求自然增加；托育、幼教、遊樂設施等育兒配套需求增加；

早教與素質教育亦將迎來增長。而最為直接的，一定是母嬰用品銷售提振。



分析指補貼制度不只是「發錢」，而是撬動整個育兒經濟鏈條的槓桿。一眾育兒相關港股應

聲炒起，中國育兒網絡（０１７３６）一度爆升１３８％，高見１﹒３１元，收升１００％，報

１﹒１元。澳優 （０１７１７）升近４％，不過，蒙牛（０２３１９）卻表現冷靜，沒升跌。

貝康醫療（０２１７０）一度升至３﹒２１元的一個月高，收市升幅收窄至０﹒７％，報

２﹒９１元。至於部分嬰幼兒概念股則先升後回，錦欣生殖（０１９５１）高開９％後倒跌４％

收市。



＊美團承諾絕不自營，股價仍挫＊



美團（０３６９０）今日在微信公眾號發文指，經過半年多的試運營，「浣熊食堂」品牌７

月初正式推出以來，美團和美團外賣Ａｐｐ相關關鍵詞的搜索量環比６月已上漲超４０倍；浣熊

食堂商家整體曝光量上漲１６４％，訂單量上漲６０％。



據官網介紹，浣熊食堂是美團為餐飲行業探索建設的放心外賣基礎設施，以線下投資建設的

集中式外賣廚房為基礎，以「全程可視可追溯」為運營原則，延伸至餐飲全鏈條，聯合商家共同

保障食品安全。美團目前已在北京開設浣熊食堂門店，滙集了全聚德、老鄉雞等多個品牌，屬外

賣集合店。客人可一次過落單選購不同食肆的餐品，最後由美團外賣員統一打包送遞。



美團表示，浣熊食堂的目標是幫助餐飲外賣以更低成本實現更好運營，同時為餐飲外賣行業

探索食品安全高標準管理的路徑。正因如此，美團將定期結合食品安全大數據，對消費者滿意的

品牌商家予以獎勵，還將總結這些商家的運營經驗和方法論，向全行業開放共享。



美團強調，「我們絕不自營，絕不下場與商家競爭」，只做好基礎設施建設，幫助商家對接

所需資源，把流量、品牌、銷量都留給商家，把安心、便捷和品質留給消費者。儘管如此，美團

今日股價走低，盤中跌至八個交易日低位１２６﹒２元，最終收跌０﹒６％，報１２８﹒６元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

