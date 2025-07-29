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AH股新聞

29/07/2025 10:23

《Ａ股焦點》藥明康德Ａ股漲３％，計劃派現金紅利約１０億元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》藥明康德（０２３５９）（滬：６０３２５９）昨晚（２８日
）發布半年報，公司上半年實現營業收入２０７﹒９９億元（人民幣．下同），同比增長
２０﹒６４％；歸屬於上市公司股東的淨利潤８５﹒６１億元，同比增長１０１﹒９２％。值得
注意的是，公司第二季度單季營收首次站上百億元台階，達到１１１﹒４５億元，同比增長
２０﹒３７％。公司計劃向全體股東每１０股派發現金紅利３﹒５元（含稅）。
　　
　　藥明康德Ａ股連升９日，現升３﹒０３％，報９４﹒４元。
　
　　此外，藥明康德公告，公司預計２０２５年持續經營業務收入重回雙位數增長，增速從１０
－１５％上調至１３－１７％。公司預計全年整體收入從４１５－４３０億元上調至４２５－
４３５億元。公司將持續聚焦ＣＲＤＭＯ核心業務，持續提高生產經營效率。
　
　　２０２５年上半年，為加大股東回報，公司首次進行特別分紅約１０億元（該分紅已於
２０２５年５月完成）；同時，為進一步提高分紅頻次，增強投資者回報水平和獲得感，公司董
事會已審批通過《關於公司２０２５年中期利潤分配方案的議案》，擬共計派發現金紅利約１０
億元。（ｊｑ）

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