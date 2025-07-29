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AH股新聞

29/07/2025 10:42

《Ａ股焦點》居然智家跌３％，公告董事長汪林朋在家中不幸身故

　　《經濟通通訊社２９日專訊》有「家居零售之王」之稱的居然智家（深：０００７８５）董
事長、湖北前首富汪林朋被傳於７月２７日（周日）墜亡。居然智家（深：０００７８５）昨晚
（２８日）公告稱，公司實際控制人、董事長兼ＣＥＯ汪林朋於２０２５年７月２７日在家中不
幸身故。公司已對相關事項做了妥善安排，日常經營管理由高管團隊負責，公司經營情況一切正
常。針對此前傳聞，公司公告中未提及汪林朋逝世具體原因，僅明確其逝世地點為家中。
　
　　居然智家今日股價續跌，現跌３﹒０６％，報２﹒８５元人民幣。
　
　　今年４月１８日，居然智家公告汪林朋被留置。７月２３日，居然智家宣布汪林朋已解除留
置，變更為責令候查措施，並回到工作崗位正常履職。即是說，汪林朋墮樓時間距解除留置僅５
天。
　
　　公告稱，「汪林朋先生作為公司創始人，幾十年如一日，極其勤奮，嘔心瀝血，為公司發展
傾注全部心血，將一個單店發展成為分布全國３００多個城市，４００多家家居賣場、購物中心
的大型商業連鎖集團。」
　
　　據《第一財經》報道，從１９９９年汪林朋接手一家經歷火災的建材賣場開始，居然智家
２０多年的發展歷程與汪林朋深度相關。直到今年４月被留置前，汪林朋在家居圈仍然十分活躍
，他正帶領企業探索「出海」和「數智化」兩項轉型，希望能借此突破行業內捲。汪林朋曾表示
，希望能在２０３０年之前在海外再建設一個「居然之家」，不論是營收還是利潤都將達到目前
居然之家總營收和總利潤的３０％以上。（ｊｑ）

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