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AH股新聞

29/07/2025 09:18

【關稅戰】機構預測中國輸美貨值至２０２７年或減４８５０億美元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》據經濟學者估計，由目前至２０２７年，美國政府對中國實施
的關稅措施，可能令中國運往美國的商品價值減少４８５０億美元（約３﹒８萬億港元）。
　
　　中美兩國代表周一（２８日）開始就貿易議題進行新一輪談判。目前，美國對中國進口貨徵
收合共５１％關稅，中國則對美國進口貨開徵３２﹒６％關稅。美國總統特朗普警告，如果兩國
無法在８月１２日達成貿易協議，可能向中國貨加徵最多１４５％關稅。
　
　　美國ＣＮＢＣ報道，法國圖盧茲經濟學院（Ｔｏｕｌｏｕｓｅ　Ｓｃｈｏｏｌ　ｏｆ　
Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ）經濟學教授兼Ｄａｔａｗｈｅｅｌ創辦人Ｃｅｓａｒ　Ｈｉｄａｌｇｏ，
按照美中過往引入關稅後的數據而建立「關稅推算模型」，以反映關稅與貿易額之間的變化。
　
　　根據該模型，假設中美兩國關稅不變，中國運往美國的商品價值由目前至２０２７年可能減
少４８５０億美元，金額較中國去年出口至美國貨值估計的４３８９億美元還高。至於美國向中
國出口貨值，同期將減少１０１０億美元。
　
　　Ｈｉｄａｌｇｏ指出，數據意味與美國往來的國家須重訂貿易路線。（ｒｙ）

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