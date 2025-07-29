【關稅戰】機構預測中國輸美貨值至２０２７年或減４８５０億美元

《經濟通通訊社２９日專訊》據經濟學者估計，由目前至２０２７年，美國政府對中國實施

的關稅措施，可能令中國運往美國的商品價值減少４８５０億美元（約３﹒８萬億港元）。



中美兩國代表周一（２８日）開始就貿易議題進行新一輪談判。目前，美國對中國進口貨徵

收合共５１％關稅，中國則對美國進口貨開徵３２﹒６％關稅。美國總統特朗普警告，如果兩國

無法在８月１２日達成貿易協議，可能向中國貨加徵最多１４５％關稅。



美國ＣＮＢＣ報道，法國圖盧茲經濟學院（Ｔｏｕｌｏｕｓｅ Ｓｃｈｏｏｌ ｏｆ

Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ）經濟學教授兼Ｄａｔａｗｈｅｅｌ創辦人Ｃｅｓａｒ Ｈｉｄａｌｇｏ，

按照美中過往引入關稅後的數據而建立「關稅推算模型」，以反映關稅與貿易額之間的變化。



根據該模型，假設中美兩國關稅不變，中國運往美國的商品價值由目前至２０２７年可能減

少４８５０億美元，金額較中國去年出口至美國貨值估計的４３８９億美元還高。至於美國向中

國出口貨值，同期將減少１０１０億美元。



Ｈｉｄａｌｇｏ指出，數據意味與美國往來的國家須重訂貿易路線。（ｒｙ）

