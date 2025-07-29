美團啟動校園招聘擬招６０００人，技術崗位佔比超三分之一

《經濟通通訊社２９日專訊》美團（０３６９０）今日啟動２０２６屆校園招聘。此次招聘
預計共招募６０００人，覆蓋技術、產品、商業分析、運營、金融、零售、職能等１０大類
１００餘種崗位，崗位涉及北京、上海、深圳、成都、廣州、香港、利雅得、迪拜、聖保羅等全
球數十個城市。值得關注的是，其中技術類崗位佔比超過三分之一，更多境外崗位面向應屆校招
生開放。（ｊｑ）
【你點睇？】議員張宇人認為若飲食業更早輸入外勞，本港應可避免倒閉潮，你是否認同？ ► 立即投票
29/07/2025 17:57
《經濟通通訊社２９日專訊》美團（０３６９０）今日啟動２０２６屆校園招聘。此次招聘
預計共招募６０００人，覆蓋技術、產品、商業分析、運營、金融、零售、職能等１０大類
１００餘種崗位，崗位涉及北京、上海、深圳、成都、廣州、香港、利雅得、迪拜、聖保羅等全
球數十個城市。值得關注的是，其中技術類崗位佔比超過三分之一，更多境外崗位面向應屆校招
生開放。（ｊｑ）
【你點睇？】議員張宇人認為若飲食業更早輸入外勞，本港應可避免倒閉潮，你是否認同？ ► 立即投票
下一篇新聞︰29/07/2025 17:48 《大灣區》深圳蛇口郵輪母港成內地首個可國際中轉海港客運口岸
29/07/2025 17:41 《中國要聞》印樂法師出任少林寺住持
29/07/2025 17:39 《滬╱深股通》恒瑞醫藥為滬股通十大成交活躍股榜首
29/07/2025 17:26 《中國要聞》中國海關８月起分別與泰國、貝寧海關實施ＡＥＯ互認
新聞
股票
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
多櫃台N