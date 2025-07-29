美團啟動校園招聘擬招６０００人，技術崗位佔比超三分之一

《經濟通通訊社２９日專訊》美團（０３６９０）今日啟動２０２６屆校園招聘。此次招聘

預計共招募６０００人，覆蓋技術、產品、商業分析、運營、金融、零售、職能等１０大類

１００餘種崗位，崗位涉及北京、上海、深圳、成都、廣州、香港、利雅得、迪拜、聖保羅等全

球數十個城市。值得關注的是，其中技術類崗位佔比超過三分之一，更多境外崗位面向應屆校招

生開放。（ｊｑ）

