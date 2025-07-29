《政策風向》官媒：下半年政策聚焦擴內需，反內捲，穩樓市股市

《經濟通通訊社２９日專訊》官媒《上海證券報》報道，近期多部門召開經濟形勢座談會、

年中工作會或相關發布會，透露了未來工作重點。下半年政策主線聚焦擴內需、「反內捲」、穩

樓市股市的思路明晰值得期待。



主線一：全方位擴內需



早前７月１６日召開的國務院常務會議研究做強國內大循環重點政策舉措落實工作，並作

出一系列針對性部署，涉及擴大新興服務業等領域投資、優化消費品以舊換新政策等。



除此之外，財政部在７月２５日召開的上半年財政收支情況新聞發布會上提到，下一步將

按照《提振消費專項行動方案》部署，加快出台提振消費增量政策舉措，引導地方提升消費環境

，優化消費供給。國家發展改革委則多次強調，擴圍提質實施「兩新」政策，加力實施「兩重」

建設。



主線二：「反內捲」



中央經濟工作會議和今年政府工作報告都提出綜合整治「內捲式」競爭的要求。近期各方

種種表態及舉措表明，下半年「反內捲」將是重要政策議題。



主線三：穩住樓市股市



「穩住樓市股市」今年首次被寫進政府工作報告的總要求。４月底召開的中央政治局會議

指出，「持續鞏固房地產市場穩定態勢」「持續穩定和活躍資本市場」。多位分析人士認為，圍

繞穩住樓市股市，下半年仍會有政策部署。



中國證監會日前召開２０２５年年中工作會議，圍繞全力鞏固市場回穩向好態勢、深化改

革激發多層次市場活力、精準防控資本市場重點領域風險、穩步推進高水平制度型開放等方面進

行了重點部署。（ｌｋ）

