《中國要聞》中國海關８月起分別與泰國、貝寧海關實施ＡＥＯ互認

《經濟通通訊社２９日專訊》海關總署公告，中國海關分別與泰國海關、貝寧海關的「經認
證的經營者」制度互認安排均將自２０２５年８月１日起正式實施。互認安排實施後，中國海關
與泰國海關、中國海關與貝寧海關相互認可對方的「經認證的經營者」（ＡＥＯ）；在進口貨物
通關時，相互給予對方ＡＥＯ企業較低查驗率、優先查驗和通關、指定海關聯絡員等便利措施。
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29/07/2025 17:26
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證的經營者」制度互認安排均將自２０２５年８月１日起正式實施。互認安排實施後，中國海關
與泰國海關、中國海關與貝寧海關相互認可對方的「經認證的經營者」（ＡＥＯ）；在進口貨物
通關時，相互給予對方ＡＥＯ企業較低查驗率、優先查驗和通關、指定海關聯絡員等便利措施。
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