《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒０８％，農業畜牧板塊挫

《經濟通通訊社２９日專訊》中美即將進入第二日貿易會談，投資者關注關稅休戰期可否大

幅延長。美國總統特朗普在社交平台發言稱，他並不尋求與中國國家主席習近平舉行峰會，但補

充可能會應習近平邀請訪問中國，他並強調習近平已經發出了邀請。滬深股市早盤走勢分化，滬

指上午收跌０﹒０８％，報３５９５﹒１９點，深成指跌０﹒０４％，創業板指則升０﹒９２％

。兩市半日成交１１２９８億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交升６７億元或

０﹒６％。



盤面上，農業畜牧板塊跌幅最前，神農集團（滬：６０５２９６）大跌６﹒２％。內地暴雨

成災，引發洪澇和地質災害，造成北京、河北、吉林、山東等地重大人員傷亡和財產損失，農業

種植及養殖業受災。７月２９日，財政部、應急管理部緊急預撥３﹒５億元中央自然災害救災資

金，重點支持北京、天津、河北、山西、內蒙古、吉林、山東、廣東、陝西９省（區、市）開展

災害應急搶險救援。



另外，半導體芯片股逆市拉升，東芯股份（滬：６８８１１０）封板，賽微電子

（深：３００４５６）升一成。英媒早前報道，華府已暫停對中國的技術出口管制，以免影響中

美談判進展。消息人士指，負責出口管制的美國商務部工業和安全局，近月獲告知避免對中國採

取強硬行動。華府先前已允許英偉達向中國出口Ｈ２０芯片，扭轉了特朗普政府於今年４月實施

的出口限制。（ｒｙ）

