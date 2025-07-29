《Ａ股行情》滬指收升０﹒３％重返三千六，創業板漲近１﹒９％

《經濟通通訊社２９日專訊》中美兩國高級經濟官員周一（２８日）在瑞典斯德哥爾摩舉行

了五個多小時的會談，預計會談將在周二（２９日）繼續。市場關世界兩大經濟體之間的關稅休

戰期是否延長，美國總統特朗普表示，他並不尋求與中國國家主席習近平舉行峰會，但補充說他

可能會應習近平的邀請訪問中國。



滬深股市先跌後回，滬綜指全日收升０﹒３３％，報３６０９﹒７１點，重返三千六，深成

指升０﹒６４％，創業板漲１﹒８６％。滬深兩市全天成交量１﹒８萬億元（人民幣．下同），

較上個交易日增量６０９億元或３﹒５％。通信設備、鋼鐵及醫藥股領漲大市，雞豬農牧股及金

融板塊下調。



野村報告中指，中美高級貿易官員本周舉行新一輪貿易談判之時，中國也在加大力度解決低

價競爭問題，並擴展到更多行業。上周，原材料期貨價格持續飆升，促使各大商品交易所實施更

嚴格的規則以遏制投機行為。但野村預計短期內這些發展態勢不會急劇逆轉。７月政治局會議可

能進一步揭示政府推動反內捲行動的意圖以及該行動可能持續的時間。儘管從長遠來看，這項行

動可能有助於經濟實現再平衡，但預計將對近期增長產生負面影響。（ｒｙ）





表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ４１５２﹒０２ ＋０﹒３９

上證指數 ３６０９﹒７１ ＋０﹒３３ ７９３６﹒０６

深證成指 １１２８９﹒４１ ＋０﹒６４ １００９５﹒６０

創業板指 ２４０６﹒５９ ＋１﹒８６

科創５０ １０７０﹒４５ ＋１﹒４５

Ｂ股指數 ２６８﹒６８ ＋０﹒２７ １﹒６４

深證Ｂ指 １２９６﹒７１ －０﹒３３ １﹒１９

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