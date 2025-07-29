索尼在美起訴騰訊侵權，指《荒野起源》涉抄襲《地平線》

《經濟通通訊社２９日專訊》據《路透》報道，索尼互動娛樂（Ｓｏｎｙ

Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ）在美國加州聯邦法院起訴騰訊（００７００）侵犯版權與商標權，指

其抄襲索尼廣受歡迎的《地平線（Ｈｏｒｉｚｏｎ）》系列冒險視頻遊戲。



索尼在上周五（２５日）提起的訴訟中指出，騰訊即將推出的《荒野起源》（Ｌｉｇｈｔ

ｏｆ Ｍｏｔｉｒａｍ）是對其遊戲的「盲目克隆」，複製了《地平線》的幾個獨特元素，有混

淆買家之嫌。



報道指，騰訊發言人與索尼的律師和發言人周一沒有立即回應置評請求。



《地平線》系列遊戲始於２０１７年，當時索尼在ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ ４平台發布《

地平線黎明時分》（Ｈｏｒｉｚｏｎ：Ｚｅｒｏ Ｄａｗｎ），講述紅髮女子Ａｌｏｙ在一個由

人類部落和機器人動物組成的末世世界中的冒險故事。



＊索尼曾拒絕騰訊合作開發《地平線》系列新遊戲提議＊



索尼在訴狀中表示，該公司拒絕了騰訊合作開發《地平線》系列新遊戲的提議。騰訊隨後發

布了《荒野起源》，索尼稱這款遊戲的玩法、故事主題和藝術元素與《地平線》完全相同，還有

許多其他相似之處。



索尼表示，視頻遊戲記者圈將《荒野起源》視為《地平線》的「山寨版」，其中一名記者甚

至稱這款遊戲為「零原創地平線」（Ｈｏｒｉｚｏｎ Ｚｅｒｏ Ｏｒｉｇｉｎａｌｉｔｙ）。



索尼向法院提出金額不詳的賠償要求，並要求法院下令禁止騰訊侵犯其知識產權。（ｓｌ）

