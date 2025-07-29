  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

29/07/2025 09:52

索尼在美起訴騰訊侵權，指《荒野起源》涉抄襲《地平線》

　　《經濟通通訊社２９日專訊》據《路透》報道，索尼互動娛樂（Ｓｏｎｙ　
Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ）在美國加州聯邦法院起訴騰訊（００７００）侵犯版權與商標權，指
其抄襲索尼廣受歡迎的《地平線（Ｈｏｒｉｚｏｎ）》系列冒險視頻遊戲。
　
　　索尼在上周五（２５日）提起的訴訟中指出，騰訊即將推出的《荒野起源》（Ｌｉｇｈｔ　
ｏｆ　Ｍｏｔｉｒａｍ）是對其遊戲的「盲目克隆」，複製了《地平線》的幾個獨特元素，有混
淆買家之嫌。
　
　　報道指，騰訊發言人與索尼的律師和發言人周一沒有立即回應置評請求。
　
　　《地平線》系列遊戲始於２０１７年，當時索尼在ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ　４平台發布《
地平線黎明時分》（Ｈｏｒｉｚｏｎ：Ｚｅｒｏ　Ｄａｗｎ），講述紅髮女子Ａｌｏｙ在一個由
人類部落和機器人動物組成的末世世界中的冒險故事。
　
＊索尼曾拒絕騰訊合作開發《地平線》系列新遊戲提議＊
　
　　索尼在訴狀中表示，該公司拒絕了騰訊合作開發《地平線》系列新遊戲的提議。騰訊隨後發
布了《荒野起源》，索尼稱這款遊戲的玩法、故事主題和藝術元素與《地平線》完全相同，還有
許多其他相似之處。
　
　　索尼表示，視頻遊戲記者圈將《荒野起源》視為《地平線》的「山寨版」，其中一名記者甚
至稱這款遊戲為「零原創地平線」（Ｈｏｒｉｚｏｎ　Ｚｅｒｏ　Ｏｒｉｇｉｎａｌｉｔｙ）。
　
　　索尼向法院提出金額不詳的賠償要求，並要求法院下令禁止騰訊侵犯其知識產權。（ｓｌ）

【你點睇？】台灣地區「大罷免」失敗，你對兩岸關係回暖是否抱有信心？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

關稅戰 | 中美經貿首日會談持續逾5小時，美媒稱會談將為期兩...

29/07/2025 09:41

關稅戰

大罷免甩轆，綠營自製災難

29/07/2025 09:00

大國博弈

日本加息牽扯全球資金流向

27/07/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處