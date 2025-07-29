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AH股新聞

29/07/2025 10:24

《中國要聞》浙江：加大與三大交易所對接，探索建科技企業培育板

　　《經濟通通訊社２９日專訊》浙江省科學技術廳近日就《浙江省關於科技金融賦能創新浙江
建設　因地制宜發展新質生產力的若干舉措（徵求意見稿）》公開徵求意見。意見稿其中提出，
強化區域性股權市場建設。用好區域性股權市場制度和業務創新試點政策，支持杭州、寧波等地
區開展股權投資和創業投資份額轉讓試點，加大與上交所、深交所和北交所的對接合作，探索建
立「科技企業培育板」，高質量建設「專精特新」專板，積極推薦優質四板企業通過公示審核和
綠色通道機制申報新三板掛牌。
　
＊加快科技企業掛牌上市，加大科技型中小企業併購支持力度＊
　
　　意見稿並提出，支持科技型企業上市併購。加快科技企業掛牌上市，重點支持承擔國家和省
重大科技任務、突破關鍵核心技術的科技型企業上市融資。圍繞企業上市發展的全鏈條，從梯隊
培育、氛圍營造、價值提升、配套服務、專家輔導等進行多維度賦能，到２０２７年新增科技領
域上市企業佔新增上市公司總數達８０％以上。鼓勵政府投資基金與上市公司、科技領軍企業等
合作設立併購基金，加大科技型中小企業併購支持力度。積極爭取科技企業併購貸款試點，將貸
款佔併購交易價款比例提高到８０％，貸款期限延長到１０年。
　
＊支持開展科匯通試點，允境外科研資金直匯外資非企科研機構＊
　
　　此外，意見稿提出，增進跨境投融資便利程度。用好合格境外有限合夥人（ＱＦＬＰ）試點
政策，引導境外創業投資機構合規開展跨境投資，到２０２７年，合格境外有限合夥人
（ＱＦＬＰ）、合格境內有限合夥人（ＱＤＬＰ）試點基金規模突破４００億元人民幣。支持開
展「科匯通」試點，允許境外科研資金直接匯入外資非企業科研機構。推進科技型企業跨境融資
便利化試點，支持符合條件的高新技術、「專精特新」和科技型中小企業可在不超過等值
１０００萬美元額度內自主借用外債。（ｓｌ）

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