【ＡＩ】吉利李傳海：吉利有望轉變為中國乃至全球最大機器人公司

《經濟通通訊社２９日專訊》據《新京報．貝殼財經》報道，吉利汽車集團副總裁、吉利汽

車研究院院長李傳海公開表示，吉利有望從一家車企轉變為中國乃至全球最大的機器人公司。



李傳海表示，吉利在ＡＩ領域布局早、發展快、普及廣、轉變大，不僅是最快實現傳統汽車

向具身智能發展的企業，也將全力引導ＡＩ成為人類進步的得力工具。下一步，吉利將構建出「

快交互＋深思考」的技術架構，使ＡＩ從執行工具進化為能處理複雜事務的智能管家。屆時，吉

利的每一款汽車都將成為一個實體連接點，可以幫助用戶連通浩瀚的ＡＩ宇宙。



吉利汽車集團聯合其科技生態戰略夥伴階躍星辰，在剛結束的２０２５世界人工智能大會上

，集中展示了其「全域ＡＩ」的最新技術體系成果，包括極氪９Ｘ、領克１０ＥＭ－Ｐ、吉利銀

河Ａ７和吉利銀河Ｍ９等全新產品，以及千里浩瀚智能輔助駕駛系統、吉利未來出行星座、ＡＩ

智能可穿戴設備等。其中，吉利銀河Ｍ９行業首發的超擬人車載ＡＩ智能體，搭載階躍星辰的端

到端ＡＩ語音大模型，人機交互全面革新。



在大會期間，階躍星辰發布了最新一代的基礎大模型－－Ｓｔｅｐ ３，並聯手千里科技、

吉利汽車集團共同發布了面向ＡＩ Ａｇｅｎｔ原生打造的下一代智能座艙Ａｇｅｎｔ ＯＳ（

預覽版），可為用戶帶來更自然、更擬人和更情感化的座艙交互體驗。（ｓｌ）

