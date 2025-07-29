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AH股新聞

29/07/2025 13:42

《中國要聞》滬警搗銷售假Ｌａｂｕｂｕ犯罪集團，涉案金額千二萬

　　《經濟通通訊社２９日專訊》據《第一財經》報道，上海市徐匯區警方近日搗破一個銷售假
冒註冊商標商品的犯罪集團，查獲假冒潮玩玩偶５０００多件，涉案銷售金額１２００多萬元人
民幣。據該報記者了解，該案被侵權企業為泡泡瑪特（０９９９２），假冒玩偶多為「一娃難求
」的Ｌａｂｕｂｕ。
　
　　報道指，上海市徐匯區公安分局經偵支隊今年３月接到轄區一知名潮玩企業報案稱，有消費
者向企業反映，在網上購買了該公司生產的一款熱門潮玩，發現是假貨。經專業機構鑑定，該玩
具並非企業授權委託加工生產，但產品的外觀種類、商標品名等均與正品相同，相關售賣的網店
存在售假嫌疑。
　
＊犯罪集團買正品１比１仿製，防偽標識也是假貨＊
　
　　警方接報後隨即深入調，發現網店實際經營人汪某以電扇、音響、遊戲機等日常銷售活動為
掩護，暗中從事定製、包裝、銷售假冒品牌潮玩業務。７月４日上午，專案組分別在汪某住處和
其公司內抓獲汪某、吳某等８名犯罪嫌疑人，同時在其公司樓下倉庫內發現存放大量帶有假冒商
標、完成以及未完成包裝的潮玩玩具５０００餘件。
　
　　犯罪集團成員交代，自２０２４年１１月起，因見該潮玩得到市場追捧，為賺取快錢，在未
經官方授權下，私自根據採買的正品熱門潮玩樣式１：１定製了仿冒品，再運到公司倉庫內進行
裝盒、貼標和裝箱。同時，公司業務員吳某等人負責在各種社交平台內發布廣告信息。如有客戶
強調要真貨，汪某會自行採購防偽貼等進行加工，但其購買的防偽標識也均為假貨。
　
　　目前汪某因涉嫌銷售假冒註冊商標商品罪已被警方刑事拘留，其餘吳某等７名犯罪嫌疑人被
警方採取刑事強制措施，上海警方也將對上游生產企業以及其他售賣網店開展後續追查工作。
（ｓｌ）

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