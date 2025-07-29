《中國要聞》網信辦整治自媒體惡意蹭炒誤導等發布不實信息問題

《經濟通通訊社２９日專訊》中央網信辦宣布，自７月２４日起在全國範圍內啟動為期２個

月的「清朗．整治『自媒體』發布不實信息」專項行動，從嚴打擊惡意蹭炒誤導公眾、多種手段

歪曲事實、不做標註以假亂真、專業領域信息不實等突出問題，督導網站平台建立健全技術識別

發現、信息來源標註和專業資質認證等功能機制，進一步規範自媒體運營行為，持續營造清朗網

絡空間。



＊整治虛構「權威報道」，用ＡＩ編造假信息等＊



專項行動重點整治四類突出問題：一是惡意蹭炒誤導公眾問題，例如涉熱點輿情或公眾人物

時，假冒當事人、近親屬等，通過帳號名稱、簡介等方式編造身份，蹭炒熱點，混淆視聽。涉重

大輿情、突發事件時，假冒知情人士，編造起因進展、傷亡人數等，無中生有，干擾輿論。發布

財經、軍事、外交等重要領域信息時，虛構所謂「權威報道」、「一手數據」、「深度揭秘」等

信息，胡編亂造，誤導認知。



二是多種手段歪曲事實問題。利用人工智能生成合成技術，仿冒他人，或編造社會民生等領

域虛假信息，欺騙公眾。通過劇情擺拍、拼湊剪輯等方式，編造事件、虛構或誇大情節，引起關

注。歪曲解讀關乎公眾利益的政策方針、法規文件，宣揚「即將取消」、「重大變動」等不實信

息，製造噱頭。對往年社會新聞、政策發布等舊聞舊事摘頭去尾，掩蓋時間、地點、結果等關鍵

要素，惡意炒作。借助網絡黑灰產等渠道，以刷榜打榜買榜方式，通過熱搜榜單呈現不實信息，

操縱榜單。



＊整治無標註信息來源、無實際依據內容＊



三是不做標註以假亂真問題。對涉及國內外時事、公共政策、社會事件等相關信息，未標註

或未準確標註信息來源。以「網傳」、「網友表示」、「來源於互聯網」等方式發布信息，模糊

標註信息來源，發布無實際依據內容。標註錯誤信息來源，或矩陣帳號互相引用標注，導致公眾

無法追溯真實來源。以過小字號、隱蔽位置、進度條遮擋等方式標注，刻意弱化標註標識。



四是專業領域信息不實問題。不進行專業資質認證，或以虛假認證、過期認證方式，冒用財

經專家、醫生、律師等身份。歪曲解讀專業內容，如杜撰或篡改真實案例細節，發布未經科學驗

證或明顯違背科學常識的信息，將不同的歷史人物與事件張冠李戴、篡改史實。借專業知識分享

名義，編造同質化文案或虛假故事，借機引流帶貨。發布教程，教授通過虛假擺拍、蹭熱引流等

方式打造「網紅專家」人設，擾亂傳播秩序。（ｓｌ）

