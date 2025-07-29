《中國要聞》人行調查：二季度居民收入信心、就業預期均下降

《經濟通通訊社２９日專訊》中國人民銀行發布２０２５年第二季度城鎮儲戶問卷調查報告

。２０２５年第二季，人行在全國５０個城市進行了２萬戶城鎮儲戶問卷調查，結果顯示，本季

收入感受指數為４５﹒０％，比上季下降１﹒２ 百分點。其中，１０﹒２％的居民認為收入「

增加」，６９﹒７％的居民認為收入「基本不變」，２０﹒１％的居民認為收入「減少」。收入

信心指數為４５﹒０％，比上季下降０﹒６個百分點。



本季就業感受指數為２８﹒５％，比上季下降１﹒８個百分點。其中，６﹒４％的居民認為

「形勢較好，就業容易」，３９﹒９％的居民認為「一般」，５３﹒７％的居民認為「形勢嚴峻

，就業難」或「看不準」。就業預期指數為４１﹒７％，比上季下降１﹒２個百分點。



＊各逾兩成居民認為物價上升、房價下降＊



對下季度，物價預期指數為５６﹒４％，比上季下降０﹒７個百分點。其中，２０﹒３％的

居民預期下季物價將「上升」，６０﹒１％的居民預期「基本不變」，９﹒０％的居民預期「下

降」，１０﹒６％的居民「看不準」。



對下季房價，８﹒９％的居民預期「上漲」，５６﹒８％的居民預期「基本不變」，

２１﹒７％的居民預期「下降」，１２﹒７％的居民「看不準」。（ｓｌ）

