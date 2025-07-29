【聚焦數據】財政部：上半年國企利潤總額同比降幅擴至３﹒１％

《經濟通通訊社２９日專訊》中國財政部公布，１－６月，全國國有及國有控股企業營業總

收入４０７４９５﹒９億元（人民幣．下同），同比下降０﹒２％，降幅較１－５月下降０﹒１

個百分點；同期利潤總額２１８２５﹒３億元，同比下降３﹒１％，降幅較１－５月的２﹒８％

擴大；應交稅費３００２６﹒４億元，同比下降０﹒８％。



６月末，國有企業資產負債率６５﹒２％，同比上升０﹒３個百分點。（ｓｌ）

