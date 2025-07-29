【聚焦數據】財政部：上半年國企利潤總額同比降幅擴至３﹒１％

《經濟通通訊社２９日專訊》中國財政部公布，１－６月，全國國有及國有控股企業營業總
收入４０７４９５﹒９億元（人民幣．下同），同比下降０﹒２％，降幅較１－５月下降０﹒１
個百分點；同期利潤總額２１８２５﹒３億元，同比下降３﹒１％，降幅較１－５月的２﹒８％
擴大；應交稅費３００２６﹒４億元，同比下降０﹒８％。
６月末，國有企業資產負債率６５﹒２％，同比上升０﹒３個百分點。（ｓｌ）
【你點睇？】議員張宇人認為若飲食業更早輸入外勞，本港應可避免倒閉潮，你是否認同？ ► 立即投票
29/07/2025 17:10
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收入４０７４９５﹒９億元（人民幣．下同），同比下降０﹒２％，降幅較１－５月下降０﹒１
個百分點；同期利潤總額２１８２５﹒３億元，同比下降３﹒１％，降幅較１－５月的２﹒８％
擴大；應交稅費３００２６﹒４億元，同比下降０﹒８％。
６月末，國有企業資產負債率６５﹒２％，同比上升０﹒３個百分點。（ｓｌ）
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