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AH股新聞

29/07/2025 17:10

【聚焦數據】財政部：上半年國企利潤總額同比降幅擴至３﹒１％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國財政部公布，１－６月，全國國有及國有控股企業營業總
收入４０７４９５﹒９億元（人民幣．下同），同比下降０﹒２％，降幅較１－５月下降０﹒１
個百分點；同期利潤總額２１８２５﹒３億元，同比下降３﹒１％，降幅較１－５月的２﹒８％
擴大；應交稅費３００２６﹒４億元，同比下降０﹒８％。
　
　　６月末，國有企業資產負債率６５﹒２％，同比上升０﹒３個百分點。（ｓｌ）

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