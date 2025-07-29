【聚焦數據】廣州上半年ＧＤＰ增３﹒８％，工業增加值增０﹒７％

《經濟通通訊社２９日專訊》廣州市統計局公布２０２５年上半年經濟運行數據。根據廣東

省地區生產總值統一核算結果，２０２５年上半年，廣州市地區生產總值１５０８０﹒９９億元

（人民幣．下同），按不變價格計算，同比增長３﹒８％。其中，第一產業增加值１１２﹒３４

億元，增長４﹒２％；第二產業增加值３７０５﹒８７億元，增長２﹒１％；第三產業增加值

１１２６２﹒７８億元，增長４﹒３％。



廣州市統計局解讀數據指，二季度，廣州經濟在結構調整的壓力中，繼續沿著穩中有進的軌

道前行。在需求趨穩趨好、產業求新求質的兩個支撐面下，上半年全市經濟運行呈現穩中加固、

趨勢向好態勢，實現ＧＤＰ增速比一季度提升０﹒８個百分點。



＊汽車製造業增加值降５﹒７％＊



上半年，全市規模以上工業增加值同比增長０﹒７％。三大支柱產業中，汽車製造業在新舊

動能轉換關鍵期繼續承壓，增加值同比下降５﹒７％，但在部分車企加快產品轉型和新車型持續

熱銷帶動下，降幅比一季度收窄０﹒７個百分點；新能源車產出加快，累計產量同比增長

９﹒５％，比一季度提升８﹒８個百分點；電子產品製造業、石油化工製造業增勢平穩，實現增

加值分別增長１﹒６％和６﹒３％。



「兩新」政策效應持續釋放，帶動電氣機械及器材製造業、專用設備製造業增加值分別增長

１１﹒３％、７﹒５％；家用電冰箱、電風扇、智能手機等家電、電子產品快速產出，產量保持

兩位數較好增長。



新一代信息技術產業培育壯大，集成電路製造業增加值增長３０﹒０％，液晶顯示模組、模

擬芯片、工業機器人產量分別增長１﹒５倍、１９﹒５％和１９﹒０％。重點布局的低空經濟產

業加速成長，航空、航天器及設備製造業增加值增長１７﹒１％，民用無人機產量快速增長

３７﹒７％。



＊上半年廣州消費同比增５﹒９％＊



上半年，全市實現社會消費品零售總額５６１１﹒２２億元，同比增長５﹒９％，比一季度

提升２﹒４個百分點。限額以上單位零售商品中，新能源汽車（增７﹒１％）、通訊器材類（增

１５﹒０％）、家用電器和音像器材類（增２７﹒６％）、家具類（增３﹒３倍）等購置換新補

貼覆蓋領域的商品消費需求旺盛，實現零售額較一季度明顯提升；體育娛樂用品類（增

３３﹒０％）、文化辦公用品類（增５０﹒７％）、電子出版物及音像制品類（增１﹒１倍）等

文體娛樂商品持續熱銷，實現零售額均增長３０％以上；金銀珠寶類、化妝品類等品質類商品銷

量穩定，實現零售額分別增長１６﹒３％和３﹒７％。限額以上批發零售業實物商品網上零售額

、住宿餐飲企業通過公共網絡實現餐費收入分別增長１６﹒４％和１０﹒９％。



＊上半年廣州固投增長０﹒８％，房地產開發投資增４﹒１％



上半年，全市完成固定資產投資同比增長０﹒８％。分領域看，基礎設施投資增勢穩定，增

長４﹒２％。房地產開發投資加快恢復，增長４﹒１％。工業投資表現活躍，在上年同期高基數

基礎上快速增長１２﹒０％，其中，工業技改投資支撐有力，同比增長１５﹒５％，不斷為激活

傳統動能、培育新興動能聚新蓄勢。



大規模設備更新政策加力實施，帶動設備工器具購置投資較快增長１０﹒８％。支柱產業中

，汽車製造業加快轉型，完成投資增長１９﹒３％。計算機通信和其他電子設備製造業投資增勢

良好，平穩增長６﹒０％。服務業投資向「新」聚集，高技術服務業投資增長１７﹒６％，其中

，信息服務業投資增長２８﹒２％。（ｓｌ）

