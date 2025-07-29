華泰證券（０６８８６）發５０億元人民幣債券，票息１﹒７２％

《經濟通通訊社２９日專訊》華泰證券（０６８８６）（滬：６０１６８８）公布，
２０２５年面向專業投資者公開發行短期公司債券（第五期），發行規模為５０億元（人民幣．
下同）。
該集團指，債券票面利率１﹒７２％，超額認購１﹒０５倍，期限為１１個月，債券發行價
格為每張１００元，債券承銷機構申萬宏源證券關聯方參與認購１億元。（ｗｈ）
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29/07/2025 08:37
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２０２５年面向專業投資者公開發行短期公司債券（第五期），發行規模為５０億元（人民幣．
下同）。
該集團指，債券票面利率１﹒７２％，超額認購１﹒０５倍，期限為１１個月，債券發行價
格為每張１００元，債券承銷機構申萬宏源證券關聯方參與認購１億元。（ｗｈ）
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