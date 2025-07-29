  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯
AH股新聞

29/07/2025 08:13

藥明康德（２３５９）中期多賺９６％息３５分，上調全年收入預期

　　《經濟通通訊社２９日專訊》藥明康德（０２３５９）（滬：６０３２５９）公布，截至６
月３０日止中期純利約８２﹒８７億元（人民幣．下同），升９５﹒５％，每股盈利２﹒９２元
，派中期股息每股３５分。
　
　　另外，該集團指，預計今年持續經營業務收入重回雙位數增長，增速從１０％至１５％上調
至１３％至１７％，預計全年整體收入從４１５億至４３０億元上調至４２５億至４３５億元，
將聚焦ＣＲＤＭＯ核心業務，持續提高生產經營效率。截至６月末，持續經營業務在手訂單
５６６﹒９億元，按年增長３７﹒２％。
　
＊毛利率升４﹒９個百分點＊
　
　　該集團指，今年中期收入約２０８億元，升２０﹒６％，期內在持續經營收入中，來自美國
客戶收入增長３８﹒４％；來自歐洲客戶收入增長９﹒２％；來自中國客戶收入下降５﹒２％；
來自其他地區客戶收入增長７﹒６％。毛利約９１﹒１２億元，升３６％，毛利率４３﹒８％，
升４﹒９個百分點，經調整溢利６３﹒１億元，升４４﹒４％，該集團指，出售聯營公司
ＷｕＸｉ　ＸＤＣ　Ｃａｙｍａｎ　Ｉｎｃ﹒　部分股票所產生的投資收入進一步推動淨溢利增
長。
　
　　藥明康德截至６月３０日總負債升至２３４億元，資產負債比率比去年底升１﹒５個百分點
至２７﹒９％。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰29/07/2025 08:20  新天綠色（９５６）上網電量第二季升８﹒５％，上半年升９﹒６％

下一篇新聞︰29/07/2025 08:02  《神州頭條》報章頭版摘要：國家育兒補貼方案公布每年３６００元

其他文章
More

29/07/2025 08:35  泰格醫藥（０３３４７）２３４８萬人幣購影像分析商逾５６％股權

29/07/2025 08:02  《人行幣策》人民銀行貨幣政策一覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

關稅戰 | 中美談判在即，官媒稱會談將秉持誠意堅守原則

28/07/2025 10:28

關稅戰

日本加息牽扯全球資金流向

27/07/2025 14:03

貨幣攻略

台海南海戰雲密布，誰主導未來？

25/07/2025 07:44

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處