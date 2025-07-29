藥明康德（２３５９）中期多賺９６％息３５分，上調全年收入預期

《經濟通通訊社２９日專訊》藥明康德（０２３５９）（滬：６０３２５９）公布，截至６

月３０日止中期純利約８２﹒８７億元（人民幣．下同），升９５﹒５％，每股盈利２﹒９２元

，派中期股息每股３５分。



另外，該集團指，預計今年持續經營業務收入重回雙位數增長，增速從１０％至１５％上調

至１３％至１７％，預計全年整體收入從４１５億至４３０億元上調至４２５億至４３５億元，

將聚焦ＣＲＤＭＯ核心業務，持續提高生產經營效率。截至６月末，持續經營業務在手訂單

５６６﹒９億元，按年增長３７﹒２％。



＊毛利率升４﹒９個百分點＊



該集團指，今年中期收入約２０８億元，升２０﹒６％，期內在持續經營收入中，來自美國

客戶收入增長３８﹒４％；來自歐洲客戶收入增長９﹒２％；來自中國客戶收入下降５﹒２％；

來自其他地區客戶收入增長７﹒６％。毛利約９１﹒１２億元，升３６％，毛利率４３﹒８％，

升４﹒９個百分點，經調整溢利６３﹒１億元，升４４﹒４％，該集團指，出售聯營公司

ＷｕＸｉ ＸＤＣ Ｃａｙｍａｎ Ｉｎｃ﹒ 部分股票所產生的投資收入進一步推動淨溢利增

長。



藥明康德截至６月３０日總負債升至２３４億元，資產負債比率比去年底升１﹒５個百分點

至２７﹒９％。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

