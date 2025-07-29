《滬╱深股通》勝宏科技為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社２９日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（２８日）「滬股通」及「

深股通」首十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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恒瑞醫藥 （６００２７６） ２０６０﹒１６

工業富聯 （６０１１３８） １９３７﹒０９

貴州茅台 （６００５１９） １８９８﹒０４

藥明康德 （６０３２５９） １７２４﹒３８

中國平安 （６０１３１８） １４８３﹒８４

寒武紀 （６８８２５６） １３４６﹒００

北方稀土 （６００１１１） １０７０﹒９２

招商銀行 （６０００３６） ８８４﹒８９

華友鈷業 （６０３７９９） ８７２﹒０４

紫金礦業 （６０１８９９） ８７０﹒７８

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金

額

（百萬人民幣）

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勝宏科技 （３００４７６）２２０３﹒７７

新易盛 （３００５０２）２０５６﹒０６

寧德時代 （３００７５０）１８９７﹒７３

東山精密 （００２３８４）１７０５﹒４７

中際旭創 （３００３０８）１４３７﹒０６

東方財富 （３０００５９）１３２６﹒７７

比亞迪 （００２５９４） ９２３﹒９９

滬電股份 （００２４６３） ７９９﹒３７

深南電路 （００２９１６） ７１３﹒４９

美的集團 （０００３３３） ６７２﹒３５

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（以上數字取小數點後兩個位）

