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AH股新聞

29/07/2025 07:52

《滬╱深股通》勝宏科技為深股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社２９日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（２８日）「滬股通」及「
深股通」首十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　　　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
恒瑞醫藥　（６００２７６）　　２０６０﹒１６
工業富聯　（６０１１３８）　　１９３７﹒０９
貴州茅台　（６００５１９）　　１８９８﹒０４
藥明康德　（６０３２５９）　　１７２４﹒３８
中國平安　（６０１３１８）　　１４８３﹒８４
寒武紀　　（６８８２５６）　　１３４６﹒００
北方稀土　（６００１１１）　　１０７０﹒９２
招商銀行　（６０００３６）　　　８８４﹒８９
華友鈷業　（６０３７９９）　　　８７２﹒０４
紫金礦業　（６０１８９９）　　　８７０﹒７８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　股份名稱　　　　　　（編號）　　買入及賣出總金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
勝宏科技　　　　　　　（３００４７６）２２０３﹒７７
新易盛　　　　　　　　（３００５０２）２０５６﹒０６
寧德時代　　　　　　　（３００７５０）１８９７﹒７３
東山精密　　　　　　　（００２３８４）１７０５﹒４７
中際旭創　　　　　　　（３００３０８）１４３７﹒０６
東方財富　　　　　　　（３０００５９）１３２６﹒７７
比亞迪　　　　　　　　（００２５９４）　９２３﹒９９
滬電股份　　　　　　　（００２４６３）　７９９﹒３７
深南電路　　　　　　　（００２９１６）　７１３﹒４９
美的集團　　　　　　　（０００３３３）　６７２﹒３５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

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