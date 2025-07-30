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AH股新聞

30/07/2025 08:10

《政政經經－石鏡泉》吃藥

　　《政政經經》藥明康德（０２３５９）分紅超４８億元人民幣，恒瑞醫藥（０１２７６）拿
到百億美元訂單，ＣＲＯ（合同定制研發）、創新藥等多板塊掀漲停潮。
　
　　「金融界」報道，周二（２９日）港股早盤低開，恒指一度跌超３００點，午後止跌收復失
地，尾盤跌幅一度收窄至０﹒１％，恒生科技指數盤中跌超２％後探底回升。恒生指數收市跌
０﹒１％，報２５５２４點；恒生科技指數跌０﹒３％，報５６４４點；國企指數跌０﹒３％，
報９１４５點；紅籌指數漲０﹒０２％，報４３２８點。
　
　　科網股午後止跌回升，阿里巴巴（０９９８８）收市漲０﹒１％，騰訊控股（００７００）
跌０﹒１％，京東集團（０９６１８）跌０﹒６％，小米集團（０１８１０）跌２﹒６％，網易
（０９９９９）跌１﹒８％，美團（０３６９０）跌０﹒６％，快手（０１０２４）跌０﹒８％
，嗶哩嗶哩（０９６２６）跌１﹒９％；創新藥等醫藥板塊延續強勁表現，石油股表現突出，內
銀股跌幅居前。中資券商股午後回暖，國泰海通（０２６１１）漲超１％；銀行股跌幅居前，中
國光大銀行（０６８１８）跌超３％；黃金股繼續回調，中國白銀集團（００８１５）跌超６％

　
　　港股的藥業股不如Ａ股般多，如有機會，買點也不錯。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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