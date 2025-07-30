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AH股新聞

30/07/2025 15:42

《駐京專電》衛健委：育兒補貼營造生育友好氛圍，更好保障民生

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》國新辦舉行新聞發布會介紹育兒補貼制度
及生育支持措施有關情況，國家衛健委副主任郭燕紅表示，育兒補貼有３個預期效果，包括幫助
減輕家庭養育的負擔、營造生育友好的社會氛圍和更好地保障和改善民生。
　
　　一是幫助減輕家庭養育的負擔。育兒補貼制度作為支持生育的經濟政策，通過財政資金的精
準發放，可以直接增加群眾的現金收入。育兒補貼每年惠及上千萬個家庭，可以為家庭育兒提供
基礎性的支持，改善育兒條件，在一定程度上緩解家庭養育孩子的經濟壓力，助力幼有所育。
　
　　二是營造生育友好的社會氛圍。育兒補貼是強化生育支持、促進生育友好的激勵政策，樹立
了鮮明的政策導向。實施育兒補貼制度還有利於和托育、教育、就業、稅收、住房等相關的政策
同向發力，持續完善生育政策體系，更好地形成系統集成效應，推動建設生育友好型社會。
　
　　三是更好地保障和改善民生。育兒補貼是一項普惠性、基礎性、兜底性的民生政策，惠及面
廣、發放穩定，是「投資於人」的重要措施。實施育兒補貼制度，進一步強化基礎民生保障，促
進家庭發展，把人口高質量發展同人民高品質生活密切結合起來，「小切口」撬動「大民生」。
同時，有助於促進民生改善和經濟發展的良性循環，為經濟持續健康發展增添新動力。

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