《提振Ａ股》北京４１家企業申請股票回購增持貸，授信２５００億

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》人民銀行北京市分行信貸政策管理處副處

長李媛表示，推動股票回購增持再貸款政策落地見效，會同北京證監局做好銀企對接工作，截至

６月末，已有４１家上市企業申請使用股票回購貸款，授信金額超２５００億元（人民幣．下同

）。



推動「股貸債保」聯動，探索建立科技型企業全生命周期綜合金融服務模式；落實好科技創

新和技術改造再貸款政策，加力推動銀行機構對清單內企業和項目的對接。截至２０２５年６月

末，北京轄內銀行發放相關貸款餘額６７０億元，包括向３２００多家科技型中小企業發放首貸

，為６０多個重點領域設備更新和技術改造項目提供資金支持；多措並舉推動北京企業發行科技

創新債券，截至目前，北京地區在銀行間市場發行科創債券（不含央企）３６１億元，居各省前

列。



在養老和消費金融服務方面，今年５月，人行設立服務消費與養老再貸款，人行北京市分行

推動該政策在北京落地。李媛透露，截至６月末，北京轄內銀行發放符合政策支持的服務消費重

點領域和養老產業貸款８０﹒４億元，貸款加權平均利率在３％左右，支持市場主體近３０００

戶。其中，住宿餐飲、文體娛樂、教育、居民服務、旅遊等五大服務消費重點領域新發放貸款分

別為１２﹒５億元、２７﹒４億元、４﹒３億元、１２﹒９億元、４﹒９億元；新發放養老產業

貸款１８﹒４億元。

