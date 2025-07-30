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AH股新聞

30/07/2025 09:18

《駐京專電》北交所組織券商自查，聚焦證券代碼批量切換技術準備

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》為確保存量上市公司證券代碼批量切換工
作順利實施，北京證券交易所近期組織券商及信息商等市場核心參與機構，開展全面的技術和業
務準備情況自查。此次自查聚焦技術系統改造、交易結算保障、投資者服務等多個維度，旨在評
估各機構在系統開發測試、終端功能支持、結算處理能力及投資者溝通準備等關鍵環節是否就緒
，為市場平穩過渡築牢基礎。
　
　　本次自查重點關注券商交易及行情終端系統對投資者的服務連續性。券商需自查終端系統能
否完整展示股票（含原精選層平移至北交所的公司）自北交所上市以來歷史行情；保證客戶持倉
新舊代碼自動轉換且持股時間連續計算；嚴格落實股息紅利差別化計稅以及正確執行限售、減持
等股份變動管理的有關規則。自查特別強調新舊代碼在行情查詢、完整交易記錄調取、司法業務
辦理、兩融合約展期等方面的雙向兼容性。券商還需多渠道提供新代碼交易支持，並為需升級終
端的投資者提供明確指引。
　
　　券商結算體系也將在此次自查中接受嚴格檢驗。券商需保證能正常接收並處理結算公司下發
的各類對賬及業務數據文件，配備代碼切換業務專項風險管理預案，能依據切換後代碼進行轉託
管、協助執法、兩融指令划轉等業務報送及處理，支持結算備付金頭寸管理並及時履行交收義務

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