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AH股新聞

30/07/2025 15:01

《駐京專電》育兒補貼８月下旬開放申領，今年中央預算９００億元

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》國家衛生健康委人口家庭司司長王海東介
紹，各地將在８月下旬陸續開放育兒補貼申領，８月３１日之前各地全面各地正在按照《育兒補
貼制度實施方案》要求，抓緊推進各項準備工作。
　
　　財政部社會保障司司長郭陽表示，按照部署，中央財政將設立共同財政事權轉移支付項目「
育兒補貼補助資金」，今年初步安排預算９００億元左右。對於發放國家基礎標準補貼所需資金
，中央財政按照一定比例對地方予以補助，中央總體承擔約９０％。
　
＊支付寶、微信等第三方服務平台開通申領入口＊
　
　　王海東表示，育兒補貼主要通過全國統一的育兒補貼信息管理系統申領，大家可以足不出戶
地在線上申請。同時，保留了線下辦理渠道和人工服務，因特殊原因無法通過線上申領的群眾，
可到嬰幼兒戶籍地鄉鎮、街道辦理。
　
　　他並表示，最大限度精簡申領材料。育兒補貼信息管理系統和公安、民政、人力資源社會保
障等部門建立了信息共享機制，實現大數據比對校核。在此基礎上，堅持「最小必要」原則，讓
「數據多跑路」，盡量少地提交材料，申領時只需提交嬰幼兒出生醫學證明、戶口簿等證明嬰幼
兒身份和撫養關係的必要材料。同時在支付寶、微信等第三方服務平台開通申領入口，可以通過
多個渠道，使用手機線上便捷辦理。
　
　
　

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