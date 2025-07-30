《駐京專電》育兒補貼８月下旬開放申領，今年中央預算９００億元

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》國家衛生健康委人口家庭司司長王海東介

紹，各地將在８月下旬陸續開放育兒補貼申領，８月３１日之前各地全面各地正在按照《育兒補

貼制度實施方案》要求，抓緊推進各項準備工作。



財政部社會保障司司長郭陽表示，按照部署，中央財政將設立共同財政事權轉移支付項目「

育兒補貼補助資金」，今年初步安排預算９００億元左右。對於發放國家基礎標準補貼所需資金

，中央財政按照一定比例對地方予以補助，中央總體承擔約９０％。



＊支付寶、微信等第三方服務平台開通申領入口＊



王海東表示，育兒補貼主要通過全國統一的育兒補貼信息管理系統申領，大家可以足不出戶

地在線上申請。同時，保留了線下辦理渠道和人工服務，因特殊原因無法通過線上申領的群眾，

可到嬰幼兒戶籍地鄉鎮、街道辦理。



他並表示，最大限度精簡申領材料。育兒補貼信息管理系統和公安、民政、人力資源社會保

障等部門建立了信息共享機制，實現大數據比對校核。在此基礎上，堅持「最小必要」原則，讓

「數據多跑路」，盡量少地提交材料，申領時只需提交嬰幼兒出生醫學證明、戶口簿等證明嬰幼

兒身份和撫養關係的必要材料。同時在支付寶、微信等第三方服務平台開通申領入口，可以通過

多個渠道，使用手機線上便捷辦理。







